Angel Olsen y Jemima Kirke echan un cable a Alex Cameron

El australiano Alex Cameron, uno de los talentos noveles que quizá hayas conocido como apuesta personal de Primavera Club durante los últimos años y tras la edición de un breve debut en 2013 llamado ‘Jumping the Shark’, saca el que tiene que ser su disco definitivo el próximo 8 de septiembre. Se llama ‘Forced Witness’ e incluirá una canción llamada ‘Stranger’s Kiss’ en la que se ha acompañado de Angel Olsen.

Por si fuera poca atractiva la voz de esta, el tema viene presentado por un videoclip en el que la pareja de Alex Cameron y sus típicos meneítos es nada menos que Jemima Kirke de ‘Girls’, a quien acabamos de ver a su vez en un vídeo de Mick Jagger. El vídeo de ‘Stranger’s Kiss’ es por tanto una mezcla de ambos mundos, situado a medio camino entre la propia ‘Girls’, con ese mear (¿solo mear?) en las calles de Nueva York y el mundillo Nick Cave al que pertenece claramente Alex Cameron.



Os dejamos con el tracklist del álbum y el que fue su primer single, ‘Candy May’.

1. Candy May

2. Country Figs

3. Runnin’ Outta Luck

4. Stranger’s Kiss (Duet with Angel Olsen)

5. True Lies

6. Studmuffin96

7. The Chihuahua

8. The Hacienda

9. Marlon Brando

10. Politics of Love