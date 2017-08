La hija de Chris Cornell y Coldplay cantan para Chester Bennington

Continúan los homenajes a Chester Bennington, quien se suicidó el pasado mes de julio a los 41 años. En esta ocasión, ha sido la hija de su amigo Chris Cornell de Soundgarden, que también se quitara la vida este año, quien ha acudido a Good Morning America para dedicarle una bonita versión de ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen en compañía de One Republic. El tema es un homenaje para Chester y por supuesto también para su padre y el público no puede evitar contener las lágrimas.

WATCH: Chris Cornell's daughter Toni Cornell sings 'Hallelujah' with @RyanTedder in honor of her father and Chester Bennington. pic.twitter.com/1j9z9Cj1uq

— Good Morning America (@GMA) August 4, 2017