Sinéad O’Connor vuelve a preocupar al mundo con un estremecedor vídeo en Facebook

Lejos de mejorar, la situación personal de la cantante y compositora Sinéad O’Connor, que alarmó a todo el mundo tras desaparecer varios días el pasado año, parece aún peor que entonces. Como informa The Hollywood Reporter, la artista irlandesa subió el pasado jueves un vídeo a su Facebook que resulta tan sobrecogedor como preocupante, en el que vuelve a hablar sobre sus tendencias suicidas y, sobre todo, denuncia la soledad a la que la sociedad somete a los enfermos mentales –recordemos que padece estrés post-traumático por abusos sufridos en su infancia, erróneamente identificado durante años como trastorno bipolar–.

El clip, grabado en la habitación de un motel en Nueva Jersey donde dice alojarse en este momento, muestra a Sinéad llorando prácticamente desde el primer segundo hasta el último. Comienza reconociendo su tendencia suicida (aunque luego insiste en que no quiere morir), denunciando que está sola desde hace dos años y que solo cuenta con el apoyo de su actual psiquiatra –“el hombre más dulce del mundo que me dice que soy su héroe. Eso es lo único que me mantiene viva en este momento, el hecho de que soy su jodido héroe. Y eso es bastante patético”, dice–.

En su discurso incide en el aislamiento de su familia, que le impide ver a sus hijos pequeños por esas tendencias suicidas, que ella asegura se derivan de lo enfadada que está por estar sola y apartada de sus niños. También denuncia que los enfermos mentales son tratados como apestados (“es el peor estigma”), apartados de la sociedad. “Soy una de millones. (…) Si tenéis un familiar o amigo que tiene una enfermedad mental, cuidad de él, queredle, visitadle”, dice. Más tarde rompe a llorar al decir que los extraños en Facebook se preocupan por ella y le mandan flores, al contrario que las personas de su propia sangre, con los que dice que lleva estos dos años tratando de contactar vía email, sin obtener respuesta. En un momento del vídeo también dice que está en tratamiento por una piedra en el riñón.

Ante la preocupación despertada en montones de fans que están pendientes de ella en la red social, dio la dirección exacta del motel en Nueva Jersey en el que se encontraba, y pregunta a un seguidor si tendría una habitación en su casa para acogerla. Hace solo unas horas, alguien ha escrito un mensaje en su muro, en su nombre, diciendo que está a salvo y que no está tratando de suicidarse. “Está rodeada de amor, recibiendo los mejores cuidados”, dice.