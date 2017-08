Destroyer se inspira en Suede para titular su nuevo disco, ‘ken’

Sabíamos que Dan Bejar, conocido bajo su alias artístico Destroyer, presentará en nuestro país su nuevo disco el próximo mes de octubre –será en San Sebastián (el día 23, en el Teatro Victoria Eugenia), Madrid (día 25, en el Teatro Barceló), Valencia (día 26, en La Rambleta) y Barcelona (día 27, en Bikini)–. Pero no sabíamos nada más sobre ese álbum, la continuación de ‘Poison Season’… hasta ahora.

Destroyer ha ofrecido hoy todos los detalles relativos a ‘ken’, que así se llamará: además de su tracklist y su portada –junto a estas líneas–, sabemos también que verá la luz el 20 de octubre –días antes de su gira española– a través de su sello de siempre, Merge Records, y que ha sido producido por Josh Wells, que además de ser alma-mater del grupo Black Mountains es batería de la banda de Bejar desde el año 2012.

El canadiense también ofrece en esta presentación detalles sobre cuál ha sido la inspiración para este álbum y su título que, al menos tangencialmente, implica a la banda británica Suede. Atención –las negritas son nuestras–:

“En algún momento del pasado año, descubría que el nombre original de ‘The Wild Ones’ (una de las grandes baladas en lengua inglesa de los últimos 100 años, aproximadamente) era ‘Ken’. Tuve una epifanía, fui físicamente golpeado por este dato. En un intento de retener ese sentimiento, decidí tomar el título original de esa canción y usarlo para mis propios propósitos. No está claro para mí cuál era ese propósito, o cuál era la conexión. No estaba pensando en Suede cuando hice este disco. Estaba pensando en los últimos años de la era Thatcher. Aquellos fueron los años en los que la música por primera vez llegó a mí como una enfermedad, y la cogí muy fuerte. Quizá ‘The Wild Ones’ habla de ese sentimiento, por el que probablemente Suede no tenían sentido en América (sic). Creo que “ken” también significa “saber””.

Imaginamos que estaréis deseando saber si, de alguna manera, la música de Brett Anderson y los suyos ha podido inspirar a Bejar en ‘ken’ y lo cierto es que podéis comprobarlo al escuchar su primer adelanto, ‘Sky’s Grey’. Quizá esté sugestionado por el anterior texto, pero un servidor sí es capaz de percibir en ella cierta (e involuntaria) conexión con la melancolía de aquel inolvidable momento de ‘Dog Man Star’, especialmente en su segunda mitad.

Tracklist:

01 “Sky’s Grey”

02 “In The Morning”

03 “Tinseltown Swimming In Blood”

04 “Cover From The Sun”

05 “Saw You At The Hospital”

06 “A Light Travels Down The Catwalk”

07 “Rome”

08 “Sometimes In The World”

09 “Ivory Coast”

10 “Stay Lost”

11 “La Regle du Jeu”