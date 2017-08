La elegancia soul de Dornik deslumbra en ‘God Knows’, con producción de Jungle

Hace un par de temporadas apuntábamos desde esta página (y otras) a Dornik como un sustituto razonablemente bueno de Frank Ocean –cuando ‘blond.’ aún seguía siendo una utopía–. Por entonces, este joven soul-man británico que comenzó como batería en directo de Jessie Ware lanzaba su álbum de debut homónimo, que en la práctica estaba algo más próximo a los trabajos de D’Angelo o Blood Orange, con singles notables como ‘Drive’ o ‘Second Thoughts’.

Este año Dornik regresa con un nuevo single –de momento–, que le lleva un paso más allá en su carrera musical. La producción de sus compatriotas Jungle –esa banda de chicos blancos que bebe con acierto del primer funk– propulsa este ‘God Knows’ directamente a las pistas de baile, deslumbrando sin perder su elegancia.

Días después de su estreno, hoy podemos ver su clip oficial, en el que Leigh canta con su banda en un teatro donde se congregan distintas parejas que hablan o bailan pero no terminan necesariamente el vídeo con la persona que lo iniciaron. Según Dornik, el clip es como su letra y hasta su mismo final no sabes a quién dirige ese “dios sabe que te quiero”. “Realmente no sabes de quién estoy hablando y puedes interpretarlo como quieras. Es una sensación”, ha dicho a The Fader.