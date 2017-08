Diplo detalla las crueles negativas de Rihanna cuando le ha ofrecido sus temas

Diplo es una de las estrellas del pop contemporáneo pero, aunque no lo parezca, no todo el mundo ha querido trabajar con él. Por citar nombres grandes, lo han hecho Madonna, Beyoncé, Katy Perry (su ex), Justin Bieber, Nicki Minaj o Britney Spears. Pero nunca, nunca, le ha aceptado Rihanna. Algo extraño, teniendo en cuenta lo próximos en sonido que, sobre el papel, están ambos. Y Wentz ha hablado explícitamente de ello en una entrevista con GQ Style.

AhíThomas Pentz habla abiertamente sobre el ya conocido rechazo de Rihanna a ‘Lean On’, que finalmente fue interpretada por la danesa Mø y convertida en el mayor hit de Major Lazer. “Se la puse y contestó “No hago música house”. Me hizo un face-palm enorme esa vez”. “En otra ocasión”, prosigue, “tuve una sesión con ella. También estaba Future. The Weeknd estaba por allí. También Metro Boomin, cuando no todo el mundo le conocía. Contactos a lo grande. Future le puso como 700 temas. Eran las 4 de la mañana. Al final estaba como “ey, me largo si no me dejas ponerte una canción”.

Y ahora viene lo mejor: “Así que al final le puse el tema. Y me dijo “esto suena como un tema reggae en un aeropuerto”. Me quería morir”. Sin embargo, aunque está seguro de que algún día ella estará en uno de sus temas, “si no [ocurre], en realidad no me importa”. No aparece, obviamente, en el reciente EP de Major Lazer, ‘Know No Better’, en el que sí están Camila Cabello o J Balvin, entre otros.

Mientras, a Rihanna todo esto se lo debe sudar al máximo teniendo en cuenta que está acechando el número 1 en EEUU con ‘Wild Thoughts’ de DJ Khaled. De hecho, en las últimas horas la hemos visto muy preocupada, pasándolo mal en el carnaval de Barbados con un lookazo que está dando muchísimo que hablar.