Muere Glen Campbell, icono de la música americana

Glen Campbell ha muerto a los 81 años después de haberse revelado en 2011 que sufría alzhéimer. El artista de música country será siempre recordado por éxitos como ‘Wichita Lineman’, ‘By the Time I Get To Phoenix’, ’Rhinestone Cowboy’, ‘Galveston’ o ‘Southern Nights’, que este mismo año aparecía en la banda sonora de ‘Guardines de la Galaxia 2’. En 1968 logró vender más que los Beatles, sumando varios números 1 en las listas de country y uno extra en el Billboard Hot 100, ‘Wichita Lineman’. Entre los muchísimos artistas que le han versionado o a los que ha influido sólo en los últimos años están The Clientele, Villagers o Whitney.

Campbell había comenzado sus pasos en el colectivo musical Wrecking Crew, y de forma breve fue músico de una gira de Beach Boys y aparece en la obra maestra del grupo ‘Pet Sounds’. Brian Wilson está entre los artistas que han lamentado su muerte, al igual que Dolly Paton, Ringo Starr o Miley Cyrus. También fue actor y aparece en ’Valor de ley’ junto a John Wayne.

Su último disco se llamaba ‘Adiós’, y había sido publicado este mismo año tras haberse grabado en 2013. Su última gira terminó en 2012. Su tema ‘I’m Not Gonna Miss You‘ fue nominado al Oscar a mejor canción a principios de 2015.