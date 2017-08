Aaron Carter habla de su bisexualidad

Aaron Carter ha acudido a Twitter para revelar su bisexualidad, como recogen medios como La Vanguardia o Vertele. Dirigiéndose a sus seguidores, indica: “Hay algo que me gustaría decir, algo que siento que es importante para mí y mi identidad y que llevo soportando en mi pecho la mitad de mi vida. No me avergüenza, simplemente es un peso que me gustaría quitarme de encima. Creí en la industria del entretenimiento siendo muy niño y cuando tenía cerca de 13 años comencé a encontrar atractivos tanto a chicos como a chicas. A veces pensaba en ello, pero no fue hasta que cumplí 17 años cuando, después de varias relaciones con chicas, tuve una experiencia con un hombre que me atraía, con el que había trabajado y con el que había crecido”.

El cantante indica que la música siempre ha sido su templo y termina con una cita a Boy George: “I’ve never felt as though I didn’t belong, I just acted as though I did”, algo así como “nunca me he sentido como si estuviera apartado de los demás, simplemente he actuado como si no”.

Hermano menor de Nick Carter de Backstreet Boys, Aaron Carter tuvo una exitosa carrera en solitario cuando sus segundo y tercer disco, editados en los años 2000 y 2001, llegaron al top 10 de álbumes en Estados Unidos. Previamente, ‘Crush on You’ y ‘Crazy Little Party Girl’ conquistaron el top 10 de singles británicos entre 1997 y 1998, cuando el cantante tenía poco más de 10 años. Aunque su último disco es de 2002, Aaron Carter no ha dejado de lanzar singles y EP’s en este tiempo, ya sin mayor impacto comercial.