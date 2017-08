La familia de Chester Bennington decidirá si se emite su ‘Carpool Karaoke’

El Carpool Karaoke empieza una nueva etapa de mano de Apple Music, no siempre con la presencia de James Corden, aunque el primer episodio emitido ayer, el de Will Smith, se ha subido en parte a Youtube y sí ha contado con el humorista. En él vemos a ambos entonar un par de los mayores hits de Smith, ‘Gettin’ Jiggy With It’ y ‘Boom! Shake the Room’, el primero con grandilocuentes invitados sorpresa. Will Smith habla de cómo escribió su primer rap a los 12 años y de cómo Obama le dijo que tenía “las orejas” para interpretarle en un biopic. También hay un momento en que Will manda a la mierda la idea de bailar ‘La Macarena’, entre otras cosas. Al final del vídeo podéis ver un avance de lo que traerá la temporada: Ariana Grande y Gwyneth Paltrow (al volante) estarán entre los invitados y Metallica cantarán Sia.

Lo que no se sabe si se emitirá es el especial Linkin Park que se grabó muy poco antes de que Chester Bennington se suicidara. James Corden ha dicho en una entrevista que solo a la familia le corresponde decidir si ese programa se va a emitir o no. “Vamos a tratar este tema con toda la delicadeza posible y haremos lo que la familia desee porque no creo que pueda haber otra manera de afrontar esto. Es una tragedia”. La esposa de Chester, Talinda, le ha dado las gracias en Twitter.