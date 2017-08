ANOHNI, Regina Spektor, My Brightest Diamond… lamentan la trágica muerte del músico Dave Deporis

Dave Deporis, un músico de 40 años de Oakland, ha muerto este miércoles al ser arrastrado por un coche al que perseguía con intención de recuperar un ordenador que le había sido robado durante el mediodía. East Bay Times informa del suceso al tiempo que medios como Pitchfork, Stereogum o el blog amigo Brooklyn Vegan se hacen eco de la tragedia.

Deporis se encontraba sentado en una cafetería del bloque 4.200 de Telegraph Avenue cuando un hombre sustrajo su ordenador, donde se piensa que el artista almacenaba toda su música. Dispuesto a recuperarlo, Deporis persiguió el coche hasta la esquina cercana a la calle 42 y Rich Street. Por esta estrecha calle el músico fue arrastrado por el coche, produciéndole varios traumatismos. Moría en la ambulancia camino al hospital.

Varios músicos destacados han lamentado el fallecimiento de Deporis en las redes sociales, entre ellos ANOHNI, que ha escrito: “me apena enterarme de la merte de Dave Deporis, una hermosa voz, y extiendo mi corazón a sus amigos y a la comunidad de Nueva York. He escuchado una grabación de su canción ‘Swan King in the Snow’ cientos de veces a lo largo de los años. Gracias por tu generosidad”. También Regina Spektor y My Brightest Diamond han mostrado sus condolencias.

I found out that the beautiful musician #DaveDeporis has passed away… I first heard him years ago at Sidewalk Cafe https://t.co/DiI63yfmMD — regina spektor (@respektor) August 10, 2017

My tears overflow with the passing of the incredible youhavepowers . #DaveDeporis was playing… https://t.co/TYgByoPeET — My Brightest Diamond (@MyBrightestDmnd) August 10, 2017