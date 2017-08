Ready for the Weekend: Kesha, The National, Hinds, QOTSA, Jessie J, Bomba Estéreo…

Viernes, 11 de agosto… Parece evidente que estamos ante uno de los días con menos lanzamientos discográficos del año, pero no es así realmente. Hoy se publica uno de los discos más esperados de los últimos años: ‘Rainbow’, el regreso a la música de Kesha tras su penar judicial. Junto a él, también hoy se lanzan las nuevas obras de los colombianos Bomba Estéreo, los elegantes Lucky Soul, 5 Billion In Diamonds (proyecto al margen de Garbage de Butch Vig), Frankie Rose, Cjip (héroe de los retoños de Liam Gallagher), The Districts, los punkrockers políticosociales Downtown Boys, Trailer Trash Tracys, Caloncho (reciente colaborador de Carlos Sadness en su single ‘Papaya’) y Mikhael Paskalev –una apuesta de JNSP allá por 2013, que presenta su segundo disco en dos años–. También hoy llegan los nuevos EPs de Avicii y Bebe Rexha, que completa así su álbum debut dividido en dos partes.

Tampoco está coja esta semana en cuanto a singles: hoy Hinds, como ya se intuía, presentan ‘Caribbean Moon’, primer adelanto de su esperado segundo largo. Además Jessie J, Fifth Harmony, Tribalistas (que regresan por sorpresa con 4 singles, 15 años después de su único disco hasta ahora), Daughter (con el adelanto de su curioso próximo disco: la BSO de un videojuego de la saga ‘Life Is Strange’), Dellafuente, Kinder Malo, Ella Eyre, Stefflon Don y la niña prodigio Grace VanderWaal lanzan novedades. Como también lo han hecho a lo largo de la semana P!nk, Destroyer, Robbie Williams (primer tema de su nuevo disco de caras Bs), Alice Glass o Cut Copy.

Queens of the Stone Age, The Horrors, The National, Liam Gallagher, Tori Amos, EMA o Moses Sumney, por su parte, muestran más canciones de sus anunciados próximos LPs. En el apartado de curiosidades, encontramos a The War On Drugs ofreciendo una versión del siempre reivindicable Warren Zevon en una sesión exclusiva para Spotify; y al productor BloodPop (Lady Gaga, Justin Bieber) realizando un curioso remix para ‘Little of Your Love’, una de las canciones más destacadas de ‘Something to Tell You’, el notable segundo disco de Haim. Podéis escuchar y suscribiros a nuestra playlist a continuación.