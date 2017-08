Arcade Fire despiden a su publicista, pero ¿no es otra maniobra publicitaria?

Arcade Fire han logrado un nuevo y rotundo éxito con ‘Everything Now’, su nuevo disco. Es incontestable, incluso aunque haya polarizado más que nunca al público y la crítica entre los que se muestran encantados con las nuevas canciones con los que piensan que es un paso atrás en su carrera. No está claro, por otra parte, cuánto ha tenido que ver en ese pelotazo comercial la agresiva y exagerada, por momentos, campaña de márketing que ha envuelto este lanzamiento.

Desde pedir llevar un vestuario concreto a uno de sus conciertos en Nueva York (que luego tuvieron que desmentir) hasta merchandising tan loco como fidget spinners, pasando por trolear su propio videoclip, parodiar las críticas rápidas de los medios web o una campaña de fake news á la Trump (aseguraban querer patentar el “coro millennial” o que habían escrito el álbum por medio de un algoritmo), sin duda los de Montreal han desarrollado una campaña promocional de lo más desquiciada que se recuerda. Muchas voces se han quejado de ello e incluso hace pocos días era noticia que Win Butler dejaba Twitter, posiblemente incapaz de participar en todos los frentes que se le abrían al grupo.

Pero hace unas horas han dado, aparentemente, un giro a ese guión. En un comunicado, aseguran haber despedido a la persona que ha ideado toda esta campaña. Se llama Tannis Wright, el hombre al que habían confiado el contenido de Everything Now Corp, la supuesta empresa que habían creado para concentrar las actividades de su emporio. “Tannis cruzó la línea del márketing hacia la absoluta ficción en más de una ocasión, y ha incluso ofendido a algunos lectores, fans y websites. No estuvo siendo honesto con el grupo o nuestros fans en todo momento”. Así que han decidido despedirle “amigablemente” y retomar ellos mismos el control de sus redes sociales.

Sin embargo, ¿realmente están arrepentidos de haberle confiado a este individuo que ni siquiera sabemos si es real su campaña de márketing, teniendo en cuenta que las letras de estas nuevas canciones versan sobre la amoralidad del ultracapitalismo? ¿O que el encarte interior del álbum imita a un catálogo comercial de unos grandes almacenes? ¿No recuerda esto a lo que ha pasado recientemente en la Casa Blanca, con Trump despidiendo a un deslenguado ex-tiburón de Wall Street que colocó al frente de su área de comunicación 10 días después de nombrarlo? ¿No es esto, también, parte del teatro? En todo caso, lo mejor de esto están siendo las divertidas respuestas de algunos tuiteros al supuesto despido.

I'm confused. Was Tannis Wright or Tannis Wrong? — charles slomovitz (@a33or45) 10 de agosto de 2017