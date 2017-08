Amaral y Nega (Los Chikos del Maíz) se acusan mutuamente de machismo

A este paso, Nega, el MC que formara parte del ya extinto grupo de rap favorito de Pablo Iglesias Los Chikos del Maíz va a ser más popular por sus polémicas que por sus canciones. Caracterizado por no morderse la lengua lo más mínimo al expresar su ideología, Nega acudía a Twitter hace algo más de un mes el “clasismo” y “racismo” aquella falsa noticia de un DJ apaleado por pinchar 10 veces ‘Despacito’. Se estableción ahí una conversación con varios tuiteros sobre el tema, en la que Nega aseguraba que se era menos permisivo con las letras del rap o el reggaeton que con las del rock o el pop en cuestión de machismo.

A modo de ejemplo, quizá en sintonía con las voces que consideran machistas algunas letras de Sabina o Loquillo, citaba dos grandes éxitos del pop nacional como ‘Toda‘ de Malú (“Toda, de arriba a abajo, toda, entera y tuya, toda, aunque mi vida corra peligro”, dice su estribillo) o ‘Sin ti no soy nada‘, de Amaral, cuyo estribillo dice “Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada”. Ahora, el dúo zaragozano ha debido tener constancia, de alguna manera, del tuit de Nega y han respondido de manera sencilla pero contundente.

“No mas agresiones sexistas”, se lee en el mensaje de Amaral, que enlaza con un artículo de un blog en el que se repasan algunos versos de Los Chikos del Maíz que ponen en evidencia el discurso contra el machismo del rapero. Dicho texto destaca que su primer CD, ‘Miedo y asco en Valencia’, contenía frases como “por mamadas no hago baladas” o “tú pidiendo ruido y tu novia entre mis ingles”, “tu novia por una raya grita fuerte, me lo trago” o “niñata, chúpamela y vete, que esto del rap no te pega y podrás presumir en clase: eh, se la he chupado al Nega”. De momento no hay respuesta de el propio Nega, pero suponemos que no se hará esperar.