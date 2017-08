The Knife anuncian disco y película de su última gira, pero confirman que no tienen planes de volver

The Knife vuelve… pero no con material nuevo. Esos extraños teasers que publicó el dúo en Facebook la pasada semana, y al que acaba de suceder otro igual de extraño, este protagonizado por una inquietante muñeca de trapo, era para otra cosa. Y no es un nuevo disco… o por lo menos no uno exactamente nuevo.

En una entrevista para Pitchfork, Olof y Karin Dreijer anuncian el lanzamiento de un nuevo disco en directo de su gira ‘Shaking the Habitual’ para el 1 de septiembre. El disco recogerá en audio y vídeo el concierto que el dúo sueco ofreció en la Terminal 5 de Nueva York el 30 de abril de 2014 y contendrá un generoso álbum de fotos de la gira. Según The Line of Best Fit, el álbum y DVD será prácticamente una rareza puesto que, a causa de una disputa legal con el sello Brille, solo se editará en Europa, excluyendo Reino Unido e Irlanda. Además, los hermanos Dreijer subastarán los instrumentos usados en el show para beneficio de la organización No One is Illegal, que ayuda a refugiados sin documentación en Suecia.

En la misma entrevista, The Knife deja claro que el dúo no tiene planes de volver próximamente ni ha empezado a trabajar en ningún proyecto, pero que su regreso se podría producir en cualquier momento. “Simplemente seguiremos como siempre hemos hecho”, asegura Olof. “The Knife es solo uno de los varios proyectos en los que trabajamos, y si nos apetece, hacemos música. Es una situación muy lujosa”. Karen dice que el grupo “no ha hablado” de volver, pero deja la puerta abierta.