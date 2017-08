M83 te recuerda que ‘Junk’ molaba en el tardío pero buen vídeo para ‘Do It, Try It’

Tras estrenarse este fin de semana en Sundance NEXT FEST, M83 ha publicado en Youtube el vídeo para su single ‘Do It, Try It’. Esta canción se publicó en marzo de 2016 como sencillo principal de ‘Junk’, el último disco de Anthony Gonzales, pero por alguna razón es ahora cuando el francés ha decidido hacerle justicia con un videoclip por el que, sí, ha valido la pena esperar más de un año.

Realizado por David Wilson, el vídeo de ‘Do It, Try It’ se ambienta en un comedor de Estados Unidos, donde una pareja de padres discute delante de sus dos hijos. Uno de ellos, el niño, garabatea sus dibujos para distraerse y estos se hacen realidad ante sus ojos. El vídeo entonces aúna realidad y animaciones y se convierte en un bonito retrato de la imaginación de un niño cuando trata de escapar de sus problemas.

‘Junk’ se publicó en abril del año pasado y sería interesante averiguar cómo ha envejecido para sus fans. En JENESAISPOP os lo recomendamos por su acercamiento sin prejuicios y con gusto al sonido más “cheesy” de los setenta y ochenta, representado por ejemplo en grandes canciones como ‘Time Wind’ con Beck, ‘Bibi the Dog’, la escalofriante ‘For the Kids’ con Susanne Sundfør o la misma ‘Do It, Try It’.