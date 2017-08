No habrá dúo de Justin y Britney, pero sí hay vinilo (limitado) de ‘…Baby One More Time’

Recientemente ha corrido un rumor en internet según el cual Timbaland habría producido una nueva colaboración de Justin Timberlake y Britney Spears. Como cualquier persona interesada en el pop o en las revistas del corazón recordará, Timberlake y Spears salieron durante varios años a principios de siglo y su ruptura fue una tragedia mediática que ni Romeo y Julieta o Bisbal y Chenoa.

El rumor en cuestión se ha basado en unos “likes” recientes que Timbaland había dado a varias fotos de la antigua pareja en Instagram, unas 100, que no es poco. A propósito de estos “likes”, dos reporteras estadounidenses se han acercado esta semana a Timbaland durante la grabación del programa ‘Boy Band’ en ABC para preguntarle por “Justney”, el modo en que los fans cariñosamente se refieren a la pareja de Justin y Britney. A esto Timbaland respondía “ya viene” y se desataba el furor.

ET sin embargo confirma, por fuentes cercanas a Timberlake, que esta colaboración no existe. Lo más seguro es que Timbaland oyera “Justin” en lugar de “Justney” y confirmara lo que en realidad ya sabemos, que el nuevo disco de Justin Timberlake sale pronto. Un malentendido probablemente tan absurdo como el hecho de que sigamos recordando esta pareja quince años después, y si no que se lo digan a Katy Perry.

A pesar de esta mala noticia, los más nostálgicos del lugar pueden darse un canto en los dientes, porque el primer disco de Britney Spears, ‘…Baby One More Time’, acaba de salir en vinilo rosa y blanco en Urban Outfitters. La edición es limitada a 2.500 copias y la primera tanda ha volado, por lo que la tienda ha tenido que reponer otras 2.500. Ojo porque ya hay gente vendiendo copias a 500 dólares en eBay.

Os dejamos con la única colaboración existente de Justin Timberlake y Britney Spears, ‘What It’s Like to Be Me’, incluida en el tercer disco de ella. Justin es co-autor del tema y hace coros.