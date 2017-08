El tercer disco de The Avalanches está oficialmente en camino

The Avalanches, el grupo australiano autor de ‘Since I Left You’, uno de los mejores discos de la década pasada, y ‘Wildflower‘, uno de los mejores discos de 2016, han empezado a trabajar en su tercer álbum. Así lo han confirmado en Instagram, donde han subido una imagen de una colección de vinilos y la han acompañado del hashtag “LP#3” y el texto “día 1”.

El disco en cuestión de hecho lleva tiempo en marcha, pues el grupo empezó a trabajar en él durante su gira anterior y en mayo aseguraba a una radio australiana tener hasta ocho canciones listas para mostrar a su sello, Modular Recordings. Además, hablaba sobre un trabajo “ligero” que contendría “de lo mejor que hemos hecho”. En otra entrevista aseguraba esperar tener un nuevo disco listo “en tres años”.

Por supuesto ya hay quien bromea en los comentarios del post sobre la posibilidad de que este disco no tarde 3 años en llegar sino 16, que es lo que tardó en suceder ‘Wildflower’ al histórico debut de los australianos, publicado en 2000. No es garantía este post de que el tercer disco de The Avalanches no vaya a salir en 2033, pero teniendo en cuenta que parece bastante avanzado, no hay grandes motivos para preocuparse.