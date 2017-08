Owen Pallett pone a caer de un burro ‘Bedtime Stories’ de Madonna en Pitchfork

Hoy 16 de agosto Madonna cumple 59 años. El influyente portal Pitchfork lo celebra reseñando algunos de sus discos, concretamente ‘Madonna’, ‘Like a Prayer’, ‘Bedtime Stories’ y ‘Ray of Light’. Pitchfork no ha solido valorar muy positivamente los discos recientes de Madonna, pero la noticia en este caso no es que considere ‘Like a Prayer’ (9) por encima de ‘Ray of Light’ (8,1) sino que firma una de las reseñas publicadas, la de ‘Bedtime Stories’, no cualquier persona sino el músico canadiense Owen Pallett, conocido por su trabajo con Arcade Fire pero sobre todo por su trabajo en solitario, por ejemplo en preciosos discos de pop orquestado como ‘He Poos Clouds’ o ‘In Conflict’, uno de los mejores discos de 2015.

No es la primera vez por cierto que Owen Pallett teclea una valoració musical. En 2014 era noticia por desgranar en tres artículos para Slate el secreto de tres éxitos del pop reciente, ‘Get Lucky’ de Daft Punk, ‘Bad Romance’ de Lady Gaga y ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, y además últimamente ha ejercido de crítico musical para The Talkhouse valorando los últimos discos de Tori Amos y Perfume Genius.

Pallett valora ‘Bedtime Stories’ con un 6,5 y opina que es el disco “más irrelevante” de Madonna y el primero en su carrera que pareció no representar acontecimiento alguno. Aprueba la “emotiva” ‘Take a Bow’ y ‘Human Nature’, “una de las mejores canciones de Madonna”, además de algunas decisiones musicales del disco (la colaboración de Craig Armstrong, el sample de Herbie Hancock en ‘Sanctuary’) pero critica la monotonía del resto del disco en canciones como ‘Secret’ y la decepción que supuso para él la colaboración de Björk en ‘Bedtime Story’.

La valoración general de ‘Bedtime Stories’ de Pallett es que presenta a una Madonna “fuera de su onda como compositora y cantante” en estilos y culturas en los que en el pasado sí ha “logrado trascendencia” como son la cultura gay, Broadway o el UK Jungle y critica especialmente sus “mediocres intentos de baladismo R&B”.

En el ránking de discos de Madonna que publicó JENESAISPOP en 2015, ‘Bedtime Stories’ tampoco salió muy bien parado: es el tercer peor disco de Madonna para la redacción solo por delante de ‘MDNA’ y ‘Hard Candy’.