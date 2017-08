Belle & Sebastian se despistan y dejan tirado a su batería en un estado distinto

¡Pobre Richard Colburn de Belle and Sebastian! El batería de la banda escocesa ha vivido un pequeño momento de angustia esta semana cuando el bus de la gira que realiza estos días el grupo por Estados Unidos partía sin él de Dakota del Norte a Minnesota y ni el conductor del automóvil ni el resto de integrantes de la banda se percataban de su ausencia.

En una entrevista para The Current, Suart Murdoch describe el despiste, asegurando que la última vez que habían visto a Colburn antes de su partida a Minnesota fue durante una visita nocturna del grupo a Walmart en Dickinson, Dakota del Norte. Cuando los miembros del grupo se fueron a dormir al bus poco después se despertaron con la noticia de que Colburn no se encontraba entre los pasajeros.

Al parecer Colburn se quedó tirado en Dickinson sin teléfono móvil ni documento de identidad, aunque sí disponía de su tarjeta de crédito (claro, es lo único que se necesita para comprar en Walmart), con la que por lo menos consiguió registrarse en un hotel para pasar la noche. El grupo entonces acudió a Twitter para pedir ayuda y finalmente Colburn consiguió coger un avión de Dakota del Norte a Minnesota para poder tocar en St. Paul, donde el grupo ha actuado este martes. Se desconoce la causa por la que Colburn no se presentó en el bus… ¿se perdería en Walmart?

Shit, we left Richard in North Dakota. Anyone want to be a hero and get him to St Paul, Minnesota somehow. The gig hangs in the balance..😳

Thanks for your help folks. We have Richard on a plane now, so everything is ok. He's in his pyjamas, sitting with a mimosa 😉🍸

— stuart murdoch (@nee_massey) August 15, 2017