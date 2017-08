Chris Brown comercializa su agresión a Rihanna

Estos días el cantante de R&B Chris Brown presenta su nuevo lanzamiento. No se trata de un disco –aunque esta semana ha publicado un nuevo single, ‘Questions‘–, sino de un documental que ha lanzado en Blu-Ray y DVD y puesto a la venta en diferentes plataformas de streaming como Amazon y iTunes. Se llama ‘Welcome To My Life’ (el cantante incluso ha lanzado un single para la ocasión) y pretende, como –poco imaginativamente– indica su título, contar su vida desde su propia perspectiva y contando con el apoyo de testimonios de artistas como Jamie Foxx, Jennifer Lopez, Mary J Blige o DJ Khaled, además de amigos como el boxeador Mike Tyson o su familia.

Ya su tráiler deja ver que la película no obvia su procesamiento y condena por haber agredido en 2009 a la que era su novia, la cantante Rihanna. Pero, además, en las últimas horas ha aparecido en una página de fans en Facebook el fragmento de la película en el que Brown da su propia versión sobre aquel siniestro episodio que vivimos con estupor: ambos iban de camino a la gala de entrega de los Grammy, donde además iban a actuar, y una fuerte discusión terminó con un parte de lesiones de la cantante y la condena de Brown a 5 años de libertad vigilada.

En este vídeo, Brown cuenta con gravedad que, tiempo atrás, él la engañó con otra mujer y que Rihanna perdió toda la confianza en él, lo cual derivó en constantes discusiones, peleas y agresiones “por ambas partes” (el mismo discurso que Trump, mira). Aquel día, Rihanna descubrió que esa mujer estaría en los Grammy y, dice Brown a punto de llorar, se volvió loca. Ella le pegó mientras conducía y reconoce que él respondió con un puñetazo en la boca, momento en el que se dio cuenta de que había perdido el control. Eso, Chris, ni lo justifica ni explica los ojos amoratados de la cantante en las fotos que se filtraron después.

Aunque llegaron a reconciliarse y en estos momentos ambos mantienen una relación cordial, no sabemos aún cuál será la opinión de Rihanna acerca de este documental, un palpable esfuerzo de Chris por sacarse unos dólares poniendo justificaciones a su violenta agresión machista. Y si se trata de un lavado de imagen, ya podía haberse esforzado un poquito más en los años siguientes.