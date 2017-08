Ready for the Weekend: Miley Cyrus, LCD Soundsystem, Justin Bieber, Alice Glass, Ariel Pink…

Agosto sigue con su cadencia tranquila en cuanto a novedades discográficas. La jornada de hoy destaca por el lanzamiento de uno de los regresos más esperados del año, el de Grizzly Bear. ‘Painted Ruins’ es el primer disco que editan a través de su propio sello, tras haber hecho popular su personal rock con discos como ‘Veckatimest’ o ‘Shields’. El resto de álbumes publicados hoy, a excepción del de los veteranos Rainer Maria, provienen de Albión: UNKLE, Everything Everything, Ghostpoet y Chase & Status. Por supuesto, también cabe celebrar el EP que, por sorpresa, lanzaba la ex-vocalista de Crystal Castles, Alice Glass, esta misma mañana.

En los últimos 7 días también se han anunciado nuevos discos que verán la luz en las próximas semanas o meses y que merce la pena señalar: Philip Selway (batería de Radiohead), la cantautora Julien Baker, los suecos Shout Out Louds (inesperado comeback), Kiasmos, Chris Brown, Skip Marley, Vessels, Justin Bieber, Death From Above o Weezer han presentado adelantos. También celebramos que The Zephyr Bones nos den un nuevo tema que llevarnos a las orejas y que Princess Nokia haya subido al fin ‘Brujas’ a plataformas de streaming.

Por otra parte, LCD Soundsystem, The War on Drugs, Miley Cyrus, Wolf Alice, Ariel Pink, The Pains Of Being Pure At Heart, Alvvays, The Beaches, Protomartyr, Gordi, Nick Mulvey, Shania Twain, Van Morrison, Nothing But Thieves o Kitty Daisy & Lewis muestran nuevos sonidos de sus inminentes lanzamientos. Y, como siempre, completamos nuestra playlist con rarezas y curiosidades, que van desde el encuentro entre la boy band CNCO y la girl band Little Mix a una inesperada versión de Green Day que Bastille han hecho para un programa de televisión, pasando por la regrabación en formato orquestal de los mayores éxitos de Evanescence y una preciosa versión de Mary Margaret O’Hara a cargo de Perfume Genius.