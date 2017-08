Robert Plant le canta a un amor “cálido y tierno” en el primer single de su nuevo disco

Robert Plant, quien fuera integrante de Led Zeppelin, desarrolla actualmente una saludable carrera en solitario, a través de la cual publicó en 2014 el disco ‘lullaby… and The Ceaseless Roar’, que recibió críticas generalmente positivas y que Plant presentó en España por ejemplo en el festival Cruïlla de Barcelona o en las Noches del Botánico de Madrid.

Entonces, Plant actuó con su inseparable banda de folk celta The Sensational Space Shifters, que es la misma con la que ha grabado su nuevo disco, ‘Carry Fire’, anunciado hoy. El álbum sale el 13 de octubre y contiene además la colaboración de Chrissie Hynde de The Pretenders en una de sus pistas, concretamente ‘Bluebirds over the Mountain’, que no es un tema original sino un conocido clásico rockabilly versionado entre otros por los Beach Boys.

Sí es un tema original el primer adelanto de ‘Carry Fire’, ‘The May Queen’, que efectivamente contiene cierto poso celta en sus arreglos de cuerda, aunque más bien de rock and roll clásico en su melodía, así como en su clásica letra, que nos habla de un amor “cálido y tierno” que le proporciona “una dulce salvación” y que le hacen sentir “fuegos” en su interior.

‘Carry Fire’:

1. The May Queen

2. New World…

3. Season’s Song

4. Dance With You Tonight

5. Carving Up The World Again… a wall and not a fence

6. A Way With Words

7. Carry Fire

8. Bones Of Saints

9. Keep It Hid

10. Bluebirds Over The Mountain

11. Heaven Sent