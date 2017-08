Jay-Z habla de su mal rollo con Kanye West, quien estaría en Japón grabando

La enemistad entre Jay-Z y Kanye West no da señales de terminar pronto por ninguna de las dos partes. El origen de esta es el concierto que West ofreció en San José el pasado mes de noviembre y que terminó con el rapero despotricando de la familia Carter y hablando de Donald Trump y de racismo. Por ejemplo, dijo que le había dolido que Beyoncé decidiera actuar en los MTV Video Music Awards solo si ganaba el premio a Vídeo del año contra Kanye y Drake (la acusó de usar la política por imagen y para “ser cool”) y criticó a los Carter por no traer a su hija Blue Ivy a su casa para jugar con sus hijos, North y Saint. Además, se dirigió a Jay-Z para pedirle que le “hablara como un hombre” en lugar de enviarle sus “sicarios”.

Ahora, Jay-Z ha abordado su mal rollo con West en una entrevista para Rap Radar, donde ha dicho que si está molesto con West es porque durante sus palabras en San José, habló de Beyoncé y de su hija Blue Ivy. “Lo que me dolió es que metieras a mi hija y a mi mujer en esto”, ha asegurado. “Hemos superado problemas mayores, pero metiste a mi familia en medio, y por ahí no paso”. El rapero ha continuado: “Nunca hemos dejado pasar tanto tiempo entre nuestros desacuerdos y hemos tenido muchos, son parte de quien somos, y eso es lo que me gustaba de él, que es una persona honesta, que dice las cosas, y se equivoca muchas veces y lo acepta”.

Recuperado de su hospitalización el pasado mes de noviembre, poco después de su polémico concierto en San José, el autor de ‘The Life of Pablo’ sigue trabajando en nuevo material y se le ha visto actualmente en Japón junto al rapero Kid Cudi y el artista Takashi Murakami. Según Page Six, West y Cudi están “a punto de publicar un proyecto sorpresa”. Hace unos meses llegaba a los medios que West se había encerrado en una casita del bosque en Wyoming para grabar.