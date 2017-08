Tkay Maidza: “Mucha gente habla de política y creo que no sabe muy bien qué está diciendo”

Takudzwa Victoria Rosa Maidza, conocida musicalmente como Tkay Maidza, es una joven rapera que publicaba a finales de 2016 su primer disco, ‘Tkay‘. Con tan sólo 20 años –ya lleva 3 con este proyecto– ha compartido escenario con gente como Lykke Li, Charli CXC, Years & Years o Mark Ronson. Por si todo este fuese poco, Killer Mike, uno de los miembros de Run The Jewels, quiso colaborar con ella y, por eso, compuso unas frases para su canción ‘Carry On’.

Este primer trabajo le ha servido para ser etiquetada como la nueva M.I.A y le ha permitido estar de gira por todo el mundo. Aunque su música es pegadiza, bailable y ya hacía falta una rapera tan joven en el panorama para refrescarlo, muchos sitúan su falta de activismo como gran pega en su mensaje. Ella misma nos explica el porqué de esta decisión. Semanas atrás visitó Madrid, llegaba al hotel desde el aeropuerto de Barajas y, sin subir siquiera a su habitación, se sentó a hablar con nosotros.

¿Cómo piensas que ser hija de una familia de mineros te ha influido? Tanto a ti, como en tu música o en tu forma de ver el mundo. Porque has nacido en África, vives en Australia y has estado viajando por todo el mundo…

No lo sé, creo que conocer a gente distinta una y otra vez te ayuda y te enseña a tener una piel más dura y a calar a la gente. Vas haciendo nuevos amigos y ves cómo actúan las personas. Aprendes a juzgar las personalidades de una forma mejor. A veces juzgo un poco a la gente, pero al mismo tiempo puedo predecir cómo va a actuar una persona porque he estado en distintos escenarios o situaciones y te encuentras momentos donde hay gente a la que no le gustas o gente que piensas que es mala persona o va a actuar mal. No lo sé, creo que todas estas experiencias te hacen tener una visión más precisa que otras personas.

¿Cómo te empezaste a interesar por algo como la música?

Creo que porque la música es algo que nunca me ha sido impuesto. A mi madre le encanta la música y a mi padre le gusta tocar. Cuando era muy pequeña estaba obsesionada con gente como Rihanna o Lauryn Hill, escuchar vídeos y canciones que me gustaban de verdad me motivaba. Tuve confianza en mí misma y me atreví. Mi madre me animó a que me dedicase a la música, nunca me obligó a estudiar.

Es decir, que tu madre te empujó a ello.

Sí pero no. Es decir, mi madre me apoyó pero no me obligó a que me dedicase a ese mundo de la música porque nadie lo sabía, era mi pequeño secreto.

¿En qué momento te diste cuenta de que la música iba a ser tu carrera y algo profesionalizado?

Cuando tenía 17 años y firmé el acuerdo con Universal Australia. Me dijeron: “vas a viajar a este país y conocerás a esta gente” y fue como “vaya locura, ¡qué guay!”. Cuando estaba viajando y empecé a tocar los primeros conciertos me di cuenta de que era algo real.

Ya has tocado con gente como Years & Years, Charli CXC, Mark Ronson o Lykke Li. ¿Qué te parece todo esto?

Creo que es increíble que la gente que ves tan arriba [levanta la mano a la altura de su cabeza] te trate como un igual, no se nota tanto la diferencia entre unos y otros y es genial porque es gente por la que siento mucho respeto.

Has estado nominada a “Best New International Act” en los BET del 2016…

Sí, ha sido algo genial, además he crecido viendo BET y todas las celebrities, siempre me han inspirado, así que es genial ser nominada, es como un sueño.

“Aunque te halaguen, tienes la sensación de que todavía hay muchas cosas por hacer”

Y la revista Rolling Stone te puso en el puesto nº16 de su lista de los “20 Best Pop Albums of 2016”. Es genial pero, ¿no te sientes abrumada por todo esto?

No, la verdad que no. Es como cuando alguien te dice “te ves muy bien” pero tú no te sientes así y siempre estás esperando y estás pendiente a lo próximo que va a pasar pero dices “gracias” y ves y sientes que estás yendo por buen camino. Aunque te halaguen, tienes la sensación de que todavía hay muchas cosas por hacer. A veces puede ser abrumador por toda la presión que sientes con lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo siento que puedo hacerlo y solo puedes mejorar.

Has colaborado con Killer Mike de Run The Jewels. ¿Cómo nació esta colaboración?

Ha tocado en muchos festivales en Australia y coincidimos en uno de esos festivales, creo que me vio tocar en uno de ellos. Después de esto, habló de mí en una convención del Massachussets Institute of Technology y después le escribí dándole las gracias. Me respondió muy majo diciéndome que contara con él para todo lo que necesitase porque lo que hacía era muy guay. Fue todo muy fácil y salió de forma natural.

‘Brontosaurus’ y ‘Handle My Ego’ se convirtieron en un éxito inmediato y fueron tus dos primeros singles, que te sirvieron para empezar a ir de gira y darte a conocer. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, con tan solo dos canciones, ya empezaste a girar. La industria musical está cambiando, ya no necesitas tener un disco para hacer esto.

Fue algo muy natural. Al principio pensé que iba a ser algo muy difícil porque tenía 16 años, pero todo el mundo me decía que las canciones eran buenas, que tenían que sonar en la radio y que era el momento adecuado para hacerlo. Entonces empezaron a pasar cosas y vi que todo iba progresando. Es mucho trabajo el hacer una canción y moverla. Desde el principio he intentado encontrar quién era y lo que estaba haciendo. Fue complicado porque por aquel entonces tenía que ver cómo era el sonido, cómo funcionaba, todo antes de que el EP estuviese hecho.

Estos dos primeros trabajos fueron publicados hace tres años y ahora es cuando has dado a conocer tu primer disco. ¿Por qué estos años de diferencia?

La verdad es que he estado dando muchos conciertos y estar conociendo a tanta gente, firmar distintos acuerdos que me han hecho seguir y blah blah blah… todo eso me ha llevado prácticamente dos años desde que firmé el acuerdo en Australia, moverme y todo lo que conlleva. Tuve que encontrar el equipo adecuado para poder hacer lo que quería para después hacer algo lo mejor que pudiésemos. Sobre todo, estar contentos con lo que hacemos. Creo que si tienes un buen equipo donde todo el mundo está feliz, el resultado es mucho mejor. Por eso, antes de empezar a trabajar tuvimos que llegar a ese punto.

Por ser una chica muy joven, mitad africana y mitad australiana, ¿alguna vez has tenido algún problema al respecto?

No, la verdad es que no. Creo que una cosa es la gente que se lo toma en serio, que piensa que son las únicas cosas. No sé… siento que ese es un problema que tienes contigo mismo. Sólo puedes hacerlo lo mejor posible porque si algo no funciona, pues no funciona, lo demás da igual. Siento que la gente que se ha escudado en eso hace mal. Las personas que se han convertido en estrellas del pop lo han hecho porque suenan muy bien y te hacen ver que todo es posible. La verdad es que no presto mucha atención a esa clase de cosas.

Aunque ya me has contado tu punto de vista, quizá esta pregunta te parezca un poco rebuscada pero, ¿cómo ves la industria para una mujer? Porque la industria musical es un campo regido por hombres, ¿cómo te sientes con esto?

Opino un poco lo mismo. Ser chica es guay pero creo que tienes que tomarte muy en serio lo que haces y no pensar que no puedes hacer lo que haces. Hay gente que te va a tomar en serio o no. Pero creo que ser una chica tiene muchas ventajas, creo que tienes muchas más posibilidades en el lado creativo. No lo sé, sólo por la forma en que vistes, la forma en la que suenas, puedes ser cualquier cosa. Creo que hay muchas posibilidades.

“Estoy empezando a odiar un poco las redes sociales. Es divertido, pero la gente las utiliza por los motivos equivocados”

Has nacido y eres parte de una generación donde Internet y las redes sociales lo son todo. ¿Cómo ves todo esto? Con tan sólo dos canciones y la red, tu carrera se aceleró.

Creo que cuando era pequeña fue cuando empezó mi interés por Internet pero, la verdad, estoy empezando a odiar un poco las redes sociales. Es divertido, pero la gente lo utiliza por los motivos equivocados. Está muy bien cuando la gente trabaja duro con ellas y consigue lo que quiere, pero, no lo sé, pueden ayudar mucho. Soundcloud y otras plataformas me gustan, pero no me gusta el lado banal de las redes sociales, es bastante tóxico, sólo ver a alguien y no hacer nada. Hay gente muy guapa pero sólo centrarte en eso lo veo negativo.

¿Usas mucho las redes sociales?

La verdad que sólo como una persona normal. Creo que una vez al día o una vez cada dos días. Si hay algo muy guay o bueno, sí que me meto más. Creo que son algo bastante aburrido. No estoy muy de acuerdo con que haya que compartir todo constantemente a menos que sea algo muy importante.

“Veo que hay mucha gente que habla mucho sobre política y dice cosas raras y que creo que no sabe muy bien qué está diciendo. Entonces, por ejemplo, no voy a decir algo o pronunciarme sobre algo si no sé realmente sobre lo que estoy hablando”

“Tengo mucho que aprender. Quiero ser auténtica y hablar de política, pero me alegra no saber mucho sobre ella”. Esto es lo que dijiste en una entrevista en la web de The Guardian, además de que te sentías más cercana a Major Lazer y Lorde. Porque ahora la tendencia entre los músicos, como las hermanas Knowles, Kendrick Lamar o Run the Jewels, es tener un discurso político y usar su influencia para ello.

Veo que hay mucha gente que habla mucho sobre política y dice cosas raras y que creo que no sabe muy bien qué está diciendo. Entonces, por ejemplo, no voy a decir algo o pronunciarme sobre algo si no sé realmente sobre lo que estoy hablando. Cuando eres músico y tienes gente que te sigue, tienes cierta influencia, entonces, tienes que usar eso de una forma positiva, no hablar por hablar. Run the Jewels o Kendrick Lamar tienen el conocimiento suficiente para poder hablar y emitir una opinión. Lo que ellos dicen tiene mucho sentido.

Eso es muy humilde, otras personas utilizan este poder para hablar y, así, ganar repercusión en los medios.

Sí, para mí no es sobre el hype sino más bien sobre tratar de ser todo lo honesto que puedas contigo mismo. Creo que es mejor ser genuino y ser honesto para así tener un grupo auténtico de seguidores. Llamar la atención y decir cosas por decir lo veo innecesario. Aprovechar de mala manera esa publicidad, lo veo dañino.

Tu nombre real es Takudzwa Victoria Rosa Maidza y lo has cambiado a Tkay Maizda. ¿Por qué este cambio? ¿Cómo se pronuncia?

Se pronuncia tal como se lee, Ta – kud- zwa (la zeta pronunciada como una s). Tkay (tiːkeɪ) viene de un nickname que tenía en el colegio a los ocho años. Durante todo ese tiempo, hasta el instituto, he utilizado ese apodo. Y cuando estaba pensando mi nombre no sabía qué decir o qué poner, así que pensé en Tkay, que sigue sin ser mi nombre real pero ya estaba ahí.

¿Podrías hablarme de la escena australiana de rap? ¿Crees que formas parte de esa escena? Porque leí en una entrevista que decías que no sentías que encajabas en esa escena del rap australiano por ser un poco más pop de lo habitual.

No creo que haya encajado nunca. Porque mis canciones son canciones de rap pero no suenan como la escena australiana. Creo que mi voz suena muy natural y mis expresiones son más del inglés de Reino Unido o Estados Unidos. Así que creo que por todo esto mis canciones no encajan en toda esta escena.

¿Tienes alguna banda o grupo favorito?

Sí hay algunas chicas, no escucho mucho de la escena australiana, la verdad (risas), pero sí hay un chico llamado Baro que me gusta bastante. Suena como Frank Ocean y como es un rapero, hace canciones de rap un poco más chill, sí, creo que él es lo que más me gusta de Australia.

¿Por qué el nombre ‘Tkay’ para este trabajo?

Porque es la primera representación de mí misma. Creo que tenía sentido que utilizara este apodo para ello. No sabía realmente cómo llamarlo, tenía muchas ideas pero creo que todas eran erróneas.

Porque la portada del álbum eres tú. Una imagen tuya con las letras del nombre. ¿Querías aparecer en la portada sí o sí?

No, la verdad es que no. Pero me dijeron que tenía sentido que saliera en la portada al ser mi primer trabajo, al ser una introducción. Hubiese preferido un dibujo animado o una caricatura de mí misma, pero ellos me dijeron que saliese yo y dije: “ok, vale” [risas].

¿Qué canción te parece que representa mejor el disco?

‘Afterglow’, porque todo lo que aparece en ella es bastante honesto. Es ese tipo de canción que pones todo tu empeño en ella: de verdad quería terminarla y de verdad quería hacer algo con ella. Para mí es como mi pequeño bebé del disco. Me llevó seis meses acabarla, sobre todo la parte instrumental, y ha sido como un viaje.

¿Y qué frase?

En la primera canción, ‘Always Been’, la primera frase es: “Yes, I’m a self-made disaster

but there won’t be anyone after” porque es cuando eres tú mismo. Es decir, yo creo que estoy loca, que soy un desastre pero soy honesta. No me entero la mitad de las veces de lo que está pasando, pero soy yo misma todo el tiempo. Todo lo que hago es ser yo misma, tanto lo bueno como lo malo. Soy yo misma siempre.

Has trabajado con Salva como productor para este trabajo. ¿Por qué?

Porque ya era muy fan de su trabajo y cuando pude trabajar con él, aproveché la oportunidad. Fue genial porque quería trabajar conmigo también y ayudarme. A los dos nos encanta el tenis y jugamos mucho porque mi manager también juega. Empezamos a jugar juntos y todo nació de una forma muy natural, nada forzado. Se nos ocurrió trabajar juntos en un partido de tenis. Es genial porque éramos amigos y se nos ocurrió hacer una canción juntos. No fue al revés, ir a un estudio y trabajar, sino que fue todo fácil y nada forzado, ni de negocios.

He leído que tus influencias musicales son Santigold, Nicki Minaj o Azealia Banks. Pero, ¿tienes más?

Sí, tengo otras distintas como Childish Gambino, André 3000, me encanta Kendrick Lamar, Erykah Badu, Lauryn Hill… creo que ellos son mis favoritos. Son personas con las que he crecido. Son siempre inspiradores y personas muy fuertes.

¿Qué estás escuchando ahora mismo?

A gente como Sampha, creo que tiene mucho talento.

Tus planes a corto/largo plazo.

Seguir de gira y hacer discos. Dar lo mejor de mí misma y seguir trabajando.