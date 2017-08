Britney Spears versiona a Bonnie Raitt en directo y habla sobre los medios

Britney Spears da estos días los últimos conciertos de su residencia en Las Vegas y, este sábado, se ha desmarcado del guion del show para hacer lo que nadie espera que haga a estas alturas de la vida, que es cantar en directo. Spears hablaba recientemente de hecho sobre su criticado “playback”, mostrándose “cabreada” por que la gente piense que no canta en directo, cuando asegura que sí lo hace, solo que encima de pregrabados. Después remataba la faena con una versión en directo del “cumpleaños feliz” en Singapur.

Pero ahora ha cantado una canción pop, la ha cantado entera y además ha aprovechado para hablar sobre la “presión de los medios” que ha vivido toda su vida. Su elección ha sido ‘Something to Talk About’ de Bonnie Raitt: ya os imagináis por dónde van los tiros. “Los medios, un momento te destrozan y es realmente horrible, y al otro te ponen en la cima del mundo”, ha asegurado. “Pero soy una chica del sur y me gusta ser honesta, así me quiero asegurar de que os sigo dando algo de lo que hablar, cabrones”.

A pesar de lo surrealista que pueda parecer que Britney cante en directo, lo cierto es que hay que remontarse a la gira de ‘Circus’ para encontrar la última vez que Spears interpretó una canción completamente en vivo y sin pregrabados. Fue otro clásico de los noventa, ‘You Oughta Know’ de Alanis Morissette. En cuanto a su material propio, Britney ha optado sobre todo por utilizar las grabaciones originales de sus canciones, cantando “por encima” por ejemplo de temas que grabó cuando era una adolescente, o de baladas.