Foo Fighters tocan ‘Smells Like Teen Spirit’ con Rick Astley cantando ‘Never Gonna Give You Up’ por encima

Si el mash-up de Ed Sheeran con TLC y Pixies era curioso, Foo Fighters han dado con uno igual de bueno y además en pleno directo. El grupo de Dave Grohl ha actuado este fin de semana en el Summer Sonic Festival de Tokio para presentar sus éxitos y en un punto del concierto sacó al escenario a cantar a nada menos que a Rick Astley, que también actuaba en el festival.

Con Astley Foo Fighters hizo una versión, como no podía ser de otra manera, de ‘Never Gonna Give You Up’, el gran éxito del cantante británico, pero para rizar el rizo, naturalmente Foo Fighters no podía sacarse de la manga un ritmo de sintetizador como el de la canción original, así que optaron por tocar la base de ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana.

Crecido, además, antes de actuar Astley se dirigió al público para espetar “¡venga, cabrones!” Grohl por su parte expresaba que le parecía una “locura” tener a Astley en el escenario puesto que le acababa de conocer “hace dos minutos”. Ambos se hicieron además un simpático selfie para la posteridad. ¿No es esta la “mayor estrella de todos los tiempos” en el nuevo álbum de Foo Fighters, verdad? ‘Concrete and Gold’ sale el 15 de septiembre.