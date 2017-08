Hinds, Christina Rosenvinge, Maria Arnal i Marcel Bagés… en el festival feminista She’s the Fest

El festival She’s the Fest, dedicado al trabajo de las mujeres en la música, celebra su tercera edición los días 21, 22 y 23 de septiembre en el Centro Cultural de La Rambleta de Valencia (anteriormente se había celebrado en Las Naves). Las entradas de día han salido a un precio de 10 euros y el abono de 3 días a 20 euros en la web oficial del festival, que ha anunciado su cartel.

Hinds y Mynth actúan el 21 de septiembre mientras Christina Rosenvinge, Maria Arnal i Marcel Bagés, Catnapp y Odd Cherrie Pie subirán al escenario el 22. Rosenvinge, por cierto, presentará su nuevo disco, que a alturas de la edición de She’s the Fest estará “recién editado”, como asegura el festival. El 23 de septiembre concluirán la tercera edición del festival Iseo & Dodosound, autores de la pegadiza ‘Vampire’; Svper, Gem y The Seafood Special.

El año pasado, She’s the Fest recibió el galardón de los Premios Fest en la categoría de diversidad e igualdad de género por su labor en defensa de la igualdad de género en la música y otras disciplinas creativas. La música de hecho será un año más la protagonista de She’s the Fest pero no la única, pues en el festival se podrán también verse películas o participar en otras actividades.