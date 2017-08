Ryan Adams se disculpa por su actitud errante: “soy humano y tengo días malos”

Ryan Adams ha tenido un par de semanas intensas en los medios a causa de sus salidas de tono contra varios colegas de profesión como son los Strokes y Father John Misty. De los primeros ponía verdes sobre todo a dos de sus integrantes, Julian Casablancas y Albert Hammond Jr., y al segundo le llamaba “el gilipollas más arrogante de la Tierra” y un “Elton John de mierda”.

Adams se ha disculpado ahora por estas palabras, aunque no a ninguno de estos artistas directamente, sino en general por su actitud errante en los últimos días, que pretende mejorar. “Soy humano y tengo días malos”, ha dicho. “Cosas que pasan. Me disculpo. Respiré hondo y recordé que siempre puedo hacer mejor las cosas. Como ser humano nunca dejaré de trabajar para ser más compasivo, pacífico y abierto. Así que dejo este mensaje aquí a modo de recordatorio. Estoy muy cansado pero eso no es excusa para ser cruel con otras personas, aunque estas me hayan mostrado la misma malicia. Amar es mejor”.

En otro post, el autor de ‘Prisoner’ ha hablado sobre su estado de ánimo y ha dicho que “las mejores lecciones se aprenden en los momentos en que crees que vas a romperte. Y a lo mejor todo el mundo necesita, una vez cada tanto, recordar quiénes son de verdad. Yo sé quién soy. La cago y entonces hago lo que puedo para mejorar. Es todo lo que una persona puede hacer. Doy gracias por este sueño increíble que es tocar música. Desde luego conlleva mucha locura y es difícil encontrarle el sentido. Pero sé que hay paz en algún lugar y amor que encontrar. Quizás en otra vida. Quizás en un sueño. En algún lado seguro”.

Curiosamente, Father John Misty reaccionaba en un vídeo de Facebook a las palabras de Adams poco después de que trascendieran en los medios, explicándole a un compañero “Ryan Adams me ha llamado el gilipollas más arrogante de la Tierra”, a lo que este respondía: “¿el gilipollas más arrogante” no era suficiente”? Sus fans le apoyan en los comentarios bromeando con que Tillman es el “gilipollas más importante del mundo”.