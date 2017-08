Morrissey recuerda al fallecido cómico y activista Dick Gregory, la “última esperanza de América”

Este fin de semana ha muerto en Washington, a los 84 años, el querido comediante Dick Gregory, que destacó sobre todo por su activismo. De hecho Gregory mezclaba comedia y crítica social en sus monólogos, en muchos de los cuales abordaba el racismo en Estados Unidos, y durante los años sesenta, la década de mayor éxito para Gregory, fue detenido en numerosas veces por manifestarse a favor de los derechos de la comunidad afroamericana.

En las últimas horas, Gregory ha sido recordado en las redes sociales por varias personalidades, a destacar el británico Morrissey, que ha escrito una emotiva carta en Facebook en su honor. “[Gregory] fue un hombre de pensamiento y un hombre de acción, cuando muchos de nosotros no podemos ni siquiera ser uno de los dos”, lee el texto. “Él trabajó incesantemente, [fue un hombre de] trabajo, palabras, acciones. Él exigía para todos aquellos que les era arrebatado por unos pocos. Él perturbó la Casa Blanca y fue demasiado rápido para la prensa de papel americana. A ellos les alegrará saber que [Gregory] ya no está entre nosotros. Nos quedamos con Trump, que amenaza la Tierra y correrá hacia la guerra en busca de paz”.

También Missy Elliott, John Legend, Big Boi, Chance the Rapper, Whoopi Goldberg y Diddy han se encuentran entre las figuras destacadas del entretenimiento que han lamentado la muerte de Dick Gregory en las redes sociales.

RIP to the dude who always did right by his people, Mr. Dick Gregory. He made bravery, integrity and consciousness cool. And funny. — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) August 20, 2017

I realize I may be late with all this but all know is,losing Dick Gregory & Jerry Lewis is a gain 4 heaven, but big loss for comedy — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) August 20, 2017

"Stay woke, not as a catchphrase but as a lifestyle." – Dick Gregory — Sean Diddy Combs (@diddy) August 20, 2017

Dick Gregory lived an amazing, revolutionary life. A groundbreaker in comedy and a voice for justice. RIP — John Legend (@johnlegend) August 20, 2017

RIP to the Great Dick Gregory 🙏🏽 pic.twitter.com/e8YGajQfzn — Big Boi (@BigBoi) August 20, 2017