Publicada la carta que Prince escribió a Madonna pidiéndole colaborar en ‘Graffiti Bridge’

La filtración de cartas personales de Madonna continúa su curso, esta vez con Prince como remitente. La casa de subastas RR Auction ha publicado una carta que Prince escribió a Madonna a finales de los 80 con el propósito de convencerla para interpretar a Ruthie, el antiguo amor del protagonista de de su película ‘Graffiti Bridge’.

La carta, en la que Prince emplea sus usuales números para referirse a preposiciones como “to” o “for”, lee así: “esta es la historia de personas aprendiendo a confiar el uno en el otro así como en sus propios instintos. Querría que interpretaras a Ruthie porque podrías darle la fuerza interior y la garra que necesita su personaje. Tengo que decirte que, musicalmente, este es probablemente mi mejor disco y me gustaría trabajar contigo en algunas canciones. Llevo 35 páginas de guión, supongo que necesito 25 más, quizás para empezar la historia. La he dejado abierta en espera de tus aportes. Trabajemos juntos o no… cualquier consejo, musical o de cualquier otro tipo, que me puedas dar para el personaje de Ruthie o para ‘Graffiti Bridge’ en general sería de agradecer. Saluda a Sean [Peann] de mi parte y muchas gracias por tu tiempo”.

Tras la carta, Madonna se reunió con Prince en Paisley Park en 1987 para leer el guion. Madonna lo desaprobó y los amigos de Prince cuentan que cuando Madonna reconoció que no le gustaba el guion, Prince replicó que a él lo que no le gustaban eran sus zapatos. Ambos colaborarían en una canción de ‘Like a Prayer’ en 1989; la película ‘Graffiti Bridge’ se estrenaría en 1990 y no, no es especialmente recordada por ser una maravilla del cine.