Los 10 gigantes de Festival Gigante

Los próximos días 1 y 2 de septiembre tendrá lugar en el Estadio Fuente de la Niña de Guadalajara la cuarta edición de Festival Gigante, un evento marcado como una de las citas más destacadas del final del verano en el entorno de la capital. De hecho, aunque dispone de camping, la organización fleta autobuses directos desde la Plaza de Conde de Casal que vuelven al mismo punto. El abono cuesta 39 euros (60 euros en su versión VIP) y la entrada de día 25 euros, y están disponibles a través de su web.

En cuanto a la selección musical, Gigante se consolida con un cartel diverso y repleto de algunos de los nombres más populares del panorama independiente del país, alternándose con nombres más modestos pero interesantes como Shinova, Idealipsticks (en el que será su concierto de despedida), Bambikina, Tailor for Penguins, El Imperio del Perro o Estrogenuinas (ya están disponibles, además, sus horarios). El gran atractivo de su line-up, en todo caso, está en estos 10 nombres:

Coque Malla

Pocos artistas (diría que apenas Santiago Auserón, Alaska y Nacho Canut) que emergieron de la Movida y sus rescoldos –en su caso como cara más reconocible de Los Ronaldos–, han sabido mantener su vigencia tres décadas después. Malla lo ha logrado a base de discos honestos y ambiciosos de rock, soul y pop, como ‘Mujeres’ (2013) o ’El último hombre en la Tierra’ (2016).

Los Coronas

Más allá de su fusion con Arizona Baby que tantas alegría ha dado, es una buena noticia que Los Coronas no abandonen su actividad como banda instrumental. Al fin y al cabo, no nos sobran los grupos de rock fronterizo a lo Calexico. Transcurridos cuatro años desde ‘Adiós Sancho’, acaban de anunciar la próxima publicación de un nuevo álbum con un teaser.

Fuel Fandango

Aunque la fusión de estilos del dúo formado por Nita y Alejandro Acosta aún tiene que luchar contra muchas ideas preconcebidas, un disco tan redondo como ‘Aurora’ ha contribuido a convencer incluso a los más remisos (entre los que servidor, por ejemplo, se incluía). Épica rock bien entendida y energía enfocada al baile conforman un cóctel que resulta incluso más atractivo en directo.

The Gift

Con más de 20 años de bagaje, el quinteto portugués es sin duda la banda de rock alternativo más importante de Portugal. Presentan el reciente ‘Altar’, álbum producido nada menos que por Brian Eno y que muestra además su cara más extrovertida y efervescente, perfecta para re-descubrirlos.

Iván Ferreiro

El ex-Los Piratas es otro de los grandes reclamos del festival, otro de los artistas que goza de enorme predicamento entre un público bien heterogéneo que abarca a la vieja guardia indie hasta a jóvenes cachorros atraídos por lo alternativo menos estridente. El sonido maduro de ‘Casa’, lanzado el pasado año, les da a todo ellos razones para seguir acudiendo a su llamada.

León Benavente

En alguna ocasión hemos apuntado al cuarteto radicado en Madrid como la alternativa idónea a bandas como Love of Lesbian, con los que precisamente comparten escenario en este evento. El morbo de comparar la respuesta del mismo público antes ambas propuestas tiene su puntito, ¿no? Si bien el rock épico y expansivo de la banda comandada por Abraham Boba, en un gran momento de forma, no requiere de más excusas.

Love of Lesbian

Poco se puede decir de Love of Lesbian que no se sepa ya, más allá de que han demostrado con creces que si son una de las bandas más frecuentes en los festivales peninsulares es porque tienen espuertas de buenas canciones y que no escatiman en entrega al presentarlas en directo. Esta será, además, una de las últimas presentaciones de ‘El poeta Halley’ antes de cerrar su gira a finales de mes.

Nada Surf

No deja de ser encantadora la curiosa relación de amor que el grupo fundado por Matthew Caws y Daniel Lorca mantiene con nuestro país, donde siguen gozando de igual o más predicamento que en su eclosión durante el post-grunge, allá por la segunda mitad de los 90. Tras publicar el pasado año dos álbumes, ‘You Know Who You Are’ y el directo ‘Peaceful Ghosts’, este año ya han presentado un single que adorará cualquier amante de los gatetes.

Niños Mutantes

Para tranquilidad de sus numerosos fans, los granadinos han renacido con ‘Diez‘ tras estar a punto de llegar –dicen– a las manos. Este notable disco, producido por los aquí también congregados León Benavente, añade nuevos matices y cierta sutileza al pop de guitarras de la banda, amén de cuatro o cinco tiros directos a lo más selecto de su repertorio.

Los Punsetes

El rock ácido del quinteto madrileño supondrá un oasis de mala leche necesaria entre tanta canción bonita de sus compañeros de cartel. Además, su notable último disco ‘¡Viva!’ ha sumado una buena colección de nuevas favoritas a un directo ya de por sí bastante abrasivo.