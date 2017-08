Beyoncé y Laverne Cox han colaborado en un proyecto secreto

La actriz y activista trans Laverne Cox, conocida por su papel de Sophia Burset en ‘Orange is the New Black’, ha acudido esta semana a un programa de la televisión americana para hablar sobre sus nuevos proyectos y sobre el amor. La noticia bomba de Cox es que ha colaborado con Beyoncé en un proyecto secreto del que se conocerán más detalles el 6 de septiembre.

Beyoncé daba luz a sus mellizos el pasado mes de junio y desde entonces ha vuelto a estar bastante activa en las redes sociales, sobre todo y de hecho exclusivamente en Instagram, donde ha colgado varias imágenes de ella en los últimos días, aunque también de su marido Jay-Z y de sus hijos. Recientemente la presentadora B. Scott revelaba en su podcast que Knowles se encontraba ya hablando con productores para trabajar en su próximo disco, el sucesor del exitoso ‘Lemonade’.

En su entrevista con Access Hollywood, Cox cuenta que conoció a Beyoncé en la pasada edición de los Grammy y que la cantante estaba muy emocionada de conocerla. “Beyoncé estaba hablando con DJ Khaled”, ha dicho, “entonces la miré e hicimos contacto visual y ella se levantó de la silla, pidió ayuda porque estaba embarazada, estaba emocionada por conocerme y me dijo que le había gustado mi “lip-synch battle”. Ella es una reina”.