Ni James Corden salvaría los episodios de ‘Carpool Karaoke’ por Apple Music con Ariana Grande, Maisie Williams…

Tras la compra de Carpool Karaoke por Apple Music llegan a Youtube los primeros avances de sus episodios, que por supuesto solo podrán verse al completo con una suscripción al gigante del streaming. Esta semana han llegado a internet las apariciones de Ariana Grande y Seth McFarlane por un lado y de Maisie Williams y Sophie Turner de ‘Juego de tronos’ por el otro y… esto no lo salvaría ni James Corden.

Ariana Grande y el creador de ‘Padre de familia’, que también es cantante, comparten un viaje en coche para marcarse una interpretación a dúo de la canción principal de ‘La pequeña tienda de los horrores’. Tras ellos, en el asiento de atrás, se ha colocado una planta carnívora de la película hecha en CGI. Por su parte, Maisie Williams y Sophie Turner dramatizan en clave ‘Juego de tronos’ frases de ‘El rey león’ o ‘Baby Got Back’. Hay más pasta, los vídeos están mejor hechos… pero no hacen reír.

En algún punto del negocio que ha hecho Apple Music con Carpool Karaoke se ha perdido completamente la espontaneidad que caracterizaba a los episodios originales y se ha llegado a lo peor: el resultado presenta a personajes conocidos de la cultura popular obligándose a sí mismos a entretener y no haciendo ninguna gracia. Especialmente la aparición de Maisie Williams y Sophie Turner incomoda de ver. ¿O es culpa de los artistas? En cualquier caso no, estos “carpools” no se harán virales como el de Adele.