The KLF se presentan de madrugada en Liverpool, en una caravana de helados, para firmar su delirante nuevo libro

Hoy 23 de agosto, hace 23 años, The KLF, una de las bandas más exitosas de principios de los 90, quemó un millón de libras en la hoguera de un cobertizo en una isla escocesa y anunció su retiro. Hoy, 23 años después de aquello, el dúo de acid house formado por Bill Drummond y Jimmy Cauty vuelve, aunque no con nueva música sino con su anunciado libro, ‘2023: The Trilogy’.

Por supuesto, el regreso de The KLF no podía ser convencional. El dúo británico se ha presentado esta madrugada, a las 00.23 de la noche, en una caravana de helados en Liverpool, para firmar, o mejor dicho estampar, este nuevo libro a sus fans, que les esperaban entusiasmados. Es el primero de tres días de “eventos” reunidos bajo el nombre de “Bienvenido a la Edad Oscura” que The KLF ha organizado en la ciudad y del que se saben pocos detalles, más que sus 400 asistentes (sin prensa e invitados) podrán participar si quieren en una “performance”, y que en ningún caso habrá conciertos de The KLF. Cada uno de los días recibe un nombre distinto: ‘Why Did the K Foundation Burn A Million Quid?, ‘2023: What The Fuuk Is Going On?’ y ‘The Rites of MuMufication’.

El grupo firma su “libro de las tinieblas” con su nombre The Justified Ancients of Mu Mu y hoy su primer capítulo puede leerse en Pitchfork. Se titula como uno de los días del evento, ‘2023: What The Fuuk Is Going On?’. El libro es tan delirante como se esperaba de The KLF y según The Guardian es un “cuento meta” en el que Cauty y Drummond descubren un libro titulado ‘2023: A Trilogy’ escrito en 1984 por una tal Roberta Antonia Wilson que se hace llamar … “George Orwell”. El libro presenta un futuro pesadillesco en el que Google o “Wikitube” dominan el mundo, Putin es zar de Rusia, Simon Cowell ha sido asesinado por un antiguo concursante de China’s Got Talent y Michelle Obama ha sido presidente de Estados Unidos y ahora “modela para Damien Hirst”. Un mundo que continúa estancado moralmente, a pesar de todos los avances tecnológicos.