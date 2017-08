The War on Drugs suben su disco en streaming durante 24 horas y presentan vídeo

Tienes 24 horas para escuchar en streaming y antes de tiempo ‘A Deeper Understanding’, el nuevo disco de The War on Drugs, que se publica oficialmente este viernes 25 de agosto. El álbum puede escucharse en todo su esplendor en la página web del grupo y abre con uno de los singles que ya conocemos, ‘Up All Night’.

The War on Drugs ha estrenado recientemente el videoclip de su nuevo single, ‘Pain’, que es en blanco y negro y presenta a los miembros de la banda tocando el tema en un barco de mercancías que lleva su nombre y que navega a través del río Schuylkill en Filadelfia. Todo queda en casa. Dirige Emmett Malloy, que junto a su hermano Brendan es conocido por dirigir vídeos como ‘Girlfriend’ de Avril Lavigne, ‘Shut Up’ de Black Eyed Peas o ‘St. Anger’ de Metallica.

‘A Deeper Understanding’ es un disco esperadísimo tras el éxito del trabajo anterior de The War on Drugs, ‘Lost in the Dream’, que lograba el Disco de Oro en Reino Unido. Además de los singles ‘Up All Night’ y ‘Pain’, del mismo hemos escuchado también ‘Holding On’ y ‘Strangest Thing’, a cada cual más bonito y emocionante.