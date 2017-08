El cantante de Architects denuncia una agresión sexual durante su concierto y aboga por que estos sean “espacios seguros”

Architects, el grupo de metal de Brighton, no es el típico grupo de música que normalmente esperarías ver en medios generalistas como Antena 3 o El País, pero en estos y otros medios les hemos podido ver en las últimas horas, no por su música, pero sí por una buena causa, que es la de haber denunciado una agresión sexual por parte de un hombre a una fan durante un concierto en Holanda. Visiblemente cabreado, Sam Carter, cantante del grupo, expresa: “He visto a una chica, a una mujer haciendo “crowdsurfing”, y un hombre le ha agarrado una teta”, dice, “es la hostia de repugnante y este no es sitio para eso. No es tu puto cuerpo, no tienes derecho a tocar a nadie, desde luego no en mi puto concierto, y si te apetece hacerlo otra vez, ya puedes coger la puerta, irte a la mierda y no volver. Hay que hacer que los conciertos sigan siendo lugares seguros”.

Architects acaba de lanzar su disco ‘All Gods Have Abandoned Us’, que ha sido número uno en la lista de discos de metal de Reino Unido y top 15 en la clasificación “mainstream”. Canciones como ‘A Match Made in Heaven’ o ‘Gravity’ además cuentan con millones de reproducciones en las plataformas de streaming. El grupo, que lleva más de diez años en activo, perdió a su guitarrista, Tom Searle, en 2016 a causa de un cáncer.

Como véis, es el mismo Pedro Sánchez quien ha compartido el vídeo de lo sucedido en su red de Twitter. También Podemos o por separado Iñigo Errejón han elogiado al cantante de Architects por su valentía al denunciar un problema demasiado frecuente en los conciertos de música popular como es el acoso sexual. No hace tanto Zara Larsson hacía algo parecido, aunque desde las redes sociales y para denunciar una violación.