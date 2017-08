The Killers opinan que las bandas de rock ya no tienen éxito porque “no son lo suficientemente buenas”

The Killers, que acaban de estrenar vídeo, han concedido una entrevista a Noisey donde han realizado unas, como mínimo, controvertidas declaraciones sobre el estado del rock contemporáneo. Brandon Flowers ha dicho que las bandas de rock actuales ya no disfrutan del éxito que antaño gozaron grupos como Interpol o The Strokes a principios de siglo porque “no son suficientemente buenas”. “Si saliera una banda como The Strokes o Interpol, la gente hablaría de ella”, ha elaborado Flowers. “Si ahora salieran unos chavales tocando ‘Obstacle 1’ [NdE: de Interpol], yo me enteraría, todo el mundo se enteraría. Pero no sale ninguna”. Ronnie Vannucci, Jr., batería de The Killers, le da la razón: “la gente va muy rápido culpando a los nuevos tiempos de muchas cosas, pero es tan fácil como que las bandas de rock que han salido últimamente no son tan buenas todavía”.

Flowers habla con la autoridad de alguien que ha sacado un disco como ‘Hot Fuss’ y cuya canción ‘Mr. Brightside’ no ha abandonado jamás la lista de éxitos inglesa desde su lanzamiento en 2004, una prueba inequívoca de la longevidad de esta canción (que suma más de 330 millones de reproducciones en Spotify que ya los quisieran para ellos muchos grupos) y de la carrera de The Killers, una longevidad que, sin embargo, no ha terminado de tener continuidad en sus discos, a cada cual peor vendido y valorado por la crítica. El mismo Flowers opina que el disco anterior de The Killers, ‘Battle Born’, “no era tan bueno”. Ya puede ser ‘Wonderful Wonderful’, eso mismo, “maravilloso, maravilloso”, para justificar estas declaraciones. De momento ‘The Man’ es un gran single.

Muchas bandas de rock puro en el estilo de los Strokes o Interpol han logrado éxito comercial en los años posteriores a la consolidación de The Killers: Arctic Monkeys, Courtney Barnett o Royal Blood son algunas de ellas. Tampoco el formato “banda de chicos con guitarra” ha muerto del todo, como ha demostrado el éxito de Two Door Cinema Club. Y sí, puede que Flowers tenga parte de razón. Al fin y al cabo, ni Spector ni Wolf Alice ni Circa Waves han igualado el éxito que lograron los Killers. ¿Pero qué fan del rock negaría la calidad de canciones como ‘All the Sad Young Men’, ‘Silk’ o ‘T-Shirt Weather’? ¿O la de los mejores temas de Peace, Childhood o Swim Deep? las modas existen y grupos buenos nunca ha dejado de haber. Quizá se tenga que indagar más para encontrar alguna ahora que tan pocas irrumpen en el Billboard Hot 100 pero… ¿no están The Killers exagerando un poco?