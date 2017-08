Anastacia se infiltra como aspirante a concursante en el ‘Operación Triunfo’ sueco

Anastacia vuelve de su “resurrección” este año con ‘Evolution’, su nuevo álbum, que sale el 15 de septiembre y se presenta con un single medio eurovisivo titulado ‘Caught in the Middle’. Una decisión, este sonido, lógica por parte de la cantante, que a pesar de ser estadounidense ha triunfado siempre sobre todo en Europa.

Y en Europa se ha dejado ver Anastacia esta semana, concretamente en Suecia, aunque disfrazada (de adolescente gótica o algo parecido) en su paso por ‘Idol’, el ‘Operación Triunfo’ sueco, donde se ha hecho pasar por aspirante a concursante para gastar una broma al jurado. Ella dice que tres de los cuatro miembros del panel ya sabían quién era excepto el cuarto, que se queda a cuadros cuando Anastacia revela su verdadera identidad.

Hoy pocos recuerdan que la misma Anastacia empezó su carrera precisamente en un concurso de talentos, The Cut, que precedió a American Idol y emitió MTV en 1998. La cantante quedó segunda, pero terminaría llevándose el gato al agua sobre todo con sus primeros tres discos, ‘Not That Kind’, ‘Freak of Nature’ y ‘Anastacia’, que vendieron varios millones de copias a principios de siglo gracias a éxitos como ‘I’m Outta Love’, ‘Paid My Dues’ o ‘Left Outside Alone’.