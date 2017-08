Todos queremos ser Mel B tirándole un vaso de agua a Simon Cowell

Simon Cowell, además de ex-A&R de una multinacional y productor musical, es una de las personas más amaodiadas de la televisión mundial. El perfil de poli malo del jurado exhibido en talent shows como ‘The X Factor’, ‘Britain’s Got Talent’ o la franquicia estadounidense de este último, siendo en ocasiones tremendamente cruel con los participantes, le ha hecho ganarse la antipatía de medio mundo –si bien es cierto que por eso mismo es tan popular–. Pero esta vez ha cruzado una nueva línea, y además con una compañera de trabajo.

Durante la última gala del concurso ‘America’s Got Talent’, conducido por Tyra Banks, tuvo unas palabras de enorme mal gusto hacia la Spice Girls Mel B, que no se cortó lo más mínimo y le lanzó el vaso de agua que tenía en la mesa, antes de abandonar el plató muy enfadada. Todo ocurrió cuando, tras el truco fallido de un mago que se presentaba ante el jurado, Cowell dijo “Imagino que así fue la noche de bodas de Mel B. Muchos preliminares, pero ni promesas ni entrega”. Sucede que Brown está en un complicado trámite de divorcio de su aún marido Stephen Belafonte, que tiene una orden de alejamiento solicitada por Mel después de que esta denunciara un grave maltrato. Por supuesto, Cowell es conocedor de ello y por eso su comentario es aún más grave.

Más tarde Mel B volvió al estudio tras una pausa publicitaria y continuó con el programa. Más tarde, preguntada por Entertainment Tonight, se extendió más: “Él debería saber que si dices cosas inapropiadas consigues que la gente te tire cosas. De buen rollo. Antes me aseguré de que [el vaso] no tenía hielo”.“Le he dicho que es un gilipollas, nada más, y el ha dicho “pues vale””, concluyó. Este es el vídeo de ese momento en que a todos nos gustaría haber sido Mel B.