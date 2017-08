Sandro Jeeawock / Golden Boy

El marbellí Sandro Jeeawock (su apellido no es un alias, sino que refleja el origen indio de su familia) lleva más de cuatro años mostrando en su Soundcloud un universo muy personal en el que, siempre con un gran sentido del pop y con la música urbana como única e inconcreta etiqueta, caben R&B clásico (hizo remixes de Whitney Houstin o Usher), flamenco (Ketama, Camarón) o indie rock (Local Natives) con una naturalidad que saca los colores a cualquier mente estrecha. Sin embargo, después de haber lanzado varios mixtapes, EPs y álbumes, fue a raíz de un mix de ‘Consentía’ de Dellafuente que su popularidad en el circuito underground se disparó, acrecentándose con temas para Pimp Flaco (‘Sintigo’).

Sin embargo, a la música de Jeeawock le viene muy pequeña la etiqueta trap y este ‘Golden Boy’ es la prueba irrefutable. Prueba, también, que la visión del pop de las nuevas generaciones es muy amplia y diversa. En ‘Golden Boy’, Sandro bate sonidos caribeños, funk, 8-bit, vaporwave, hip hop, R&B y los diluye en una amalgama de colores brillantes y gusto sabroso. Aún así, Jeeawock tampoco tiene un sello característico y distintivo, algo que emerge sobre todo en los temas instrumentales que, con excepción del chiptunero ‘Good Lookin’ (junto a Nico Miseria) y el electro latino de ‘Feria 2030’ (con ETM), no destacan especialmente.

Su gran talento, en cambio, parece el de conseguir que los múltiples MCs y/o cantantes que aquí colaboran se acerquen sin miedo al POP. El truco está en que sus producciones, imaginativas y ricas, aparentan ser perfectas para el estilo particular de cada uno de ellos. Como si, una vez que se han acomodado a las estrofas, la propia base les empujara irremediablemente a clavar un gancho directo. En ese sentido, lo mejor de ‘Golden Boy’ es comprobar cómo consigue que artistas tan diferentes entre sí como Elphomega (bárbara ‘Maldición’, con Swallow X), Joseph (la ¿balada? ‘Tírale del pelo’), Sokez (brutal ‘Desde el Everest’), el gallego Lil Rufio (antes conocido como Arufe, estupendo en ‘Abanca’), el siempre elegante One Path (‘Pónmelo suavito’, pop heterogéneo de altura que ya hemos alabado varias veces) o el hit –si supera el millón de visionados en Youtube podemos calificarlo así, ¿no?– ‘Bostezo’ para Pimp Flaco resulten igualmente divertidos y sugerentes. Parece fácil, pero no lo es en absoluto.

Sandro Jeeawock estará este sábado, 26 de agosto, en Trill Club de Razzmatazz junto a Kuor Larraz, Purito Rey y Will Blake.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Pónmelo suavito’, ‘Maldición’, ‘Tírale del pelo’, ‘Desde el Everest’, ‘Bostezo’

Te gustará si: crees que el futuro es el urban pop y te gustan Pimp Flaco o One Path por igual.

Escúchalo: Spotify