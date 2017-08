El productor de ‘Sorry’ convierte a Lana Del Rey al dancehall en su remix de ‘Lust for Life’

La gran cruz de Lana Del Rey es que el mayor hit comercial de su carrera en Estados Unidos y Reino Unido sea una remezcla EDM de ‘Summertime Sadness’ que encima ganó un Grammy, cuando Del Rey no tiene ninguno. Pero las canciones de Del Rey se prestan a remezclas de todo tipo, no solo EDM, y la cantante presenta hoy cuatro nuevas para dos singles de su nuevo disco, ‘Lust for Life’ y ‘Summer Bummer’.

Destaca sobre todo la revisión de BloodPop de ‘Lust for Life’, que transforma la balada original junto a The Weeknd en un serio rompepistas dancehall a la moda tropical con vocecitas distorsionadas. BloodPop es productor de ‘Sorry’ de Justin Bieber y de varios otros temas de su disco ‘Purpose’, además del reciente ‘Friends’. Otra remezcla de este tema que puede oírse procede de The Avener, más en la línea disco-funk de los últimos Daft Punk, con los que The Weeknd precisamente ha colaborado.

El trap lento y pantenoso de ‘Summer Bummer’ parece complicado de remezclar, pero Clams Casino y Snakehips han hecho un buen trabajo transformando esta canción en sus respectivos estilos. La de los segundos, conocidos por éxitos como ‘All Your Friends’, es fiel a la original, pero la de Clams Casino es completamente distinta, una revisión sucia e industrial que sin embargo sienta a la voz de Del Rey como un guante.