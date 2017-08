Ready for the Weekend: Queens Of The Stone Age, Lana del Rey, The War On Drugs, Miguel, The Killers…

Taylor Swift ha elevado su kilométrico cuello de serpiente [trad.: ha sacado single] y ha hecho sombra a todo el resto de novedades que han aparecido hoy, y eso que son muchas y jugosas. Entre los osados que han publicado single este día y semana están pesos pesados de la industria como Beck, Miguel (con el primer adelanto de la continuación del aclamado ‘wildheart’), Demi Lovato, Thirty Seconds To Mars, Wu-Tang Clan, Robert Plant o Fergie (por partida doble, con Nicki Minaj y Rick Ross).

También Lindstrøm, King Krule, Jorja Smith, Blas Cantó, ABRA, Noah Cyrus, Billy William Patrick Corgan, S. Carey (fiel colaborador de Justin Vernon en Bon Iver), Bicep, Marmozets, LÉON, Allah-Las o Anna of the North han presentado nuevas canciones, en varios casos adelantos de sus anunciados nuevos discos. Además, nada menos que The Killers, Foo Fighters, Mogwai, Benjamin Clementine, Tori Amos, Cults, Angus & Julia Stone, Kali Uchis, AMA o Neuman continúan avanzándonos próximos álbumes.

De lo que no podemos quejarnos hoy es de que no haya nuevos e interesantes LPs: Queens Of The Stone Age, The War On Drugs, Iron & Wine, Liars, Pvris, Action Bronson, EMA, Maya Jane Coles, The Fresh & Onlys, el tándem formado por Judy Dybles (Fairport Convention) y Andy Lewis (Paul Weller), The Oh Sees, Widowspeak, Filthy Friends (supergrupo con Corin Tucker, Peter Buck, Krist Novoselic o Scott McCaughney), A$AP Mob o Nadine Shah presentan disco hoy. Además, la eurovisiva Loreen lanza EP, como el chileno Pedropiedra (dedicado a la cumbia). Curiosamente, también tenemos respectivos mixtapes de dos nuevos héroes del pop urbano estatal que además pertenecen al mismo colectivo, Locoplaya: Don Patricio presenta ‘Don Papaya’ y Bejo su esperado ‘Hipi Hapa Vacilanduki’ [Ndr: aunque toda la semana esta referencia ha estado activa en Spotify, hoy no lo está, extrañamente].

Como siempre, también reservamos un espacio para remixes, reediciones y otros lanzamientos curiosos. Esta semana tenemos a Mariah Carey participando en una nueva versión del último hit de French Montana, a DNCE haciendo de banda para Rod Stewart en el célebre ‘Do Ya Think I’m Sexy’ o al soul-man blanco Nick Waterhouse prestándose a un posible éxito de las pistas de los productores Ofenbach. También destacamos una tanda de remezclas de los últimos singles de Lana del Rey, ‘Summer Bummer’ y ‘Lust For Life’, a cargo de BloodPop® (reciente colaborador de Justin Bieber en ‘Friends’), Clams Casino, The Avener o Snakehips.