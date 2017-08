No es “Rapunzel”, sino Katy Perry en el nuevo clip para ‘Feels’ de Calvin Harris

Según ha desvelado el propio Calvin Harris en su perfil de Twitter, también estará actuando mañana en los MTV VMAs 2017. Lo hará, según muestra el vídeo de lo que aparenta ser un ensayo, junto a Big Sean, Pharrell Williams y la presentadora de esa gala, Katy Perry, con los que interpretará ‘Feels’. Hablamos del que ha sido su último gran éxito, single extraído del álbum ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’ que publicaba semanas atrás y que ha conseguido llegar al número 1 de las listas de Reino Unido.

Aunque cueste reconocerla por la larga peluca rubia que luce, que se confunde con los flecos del vestido que lleva y la hacen parecer “Rapunzel”, el famoso personaje del cuento infantil, no puede ser otra que Perry la que baila ante el micro, en la que será una de las distintas actuaciones que llevará a cabo durante la gala (también estarán Lorde, The Weeknd, Ed Sheeran y Miley Cyrus). También interpretará, presumiblemente, single de su álbum de este año, ‘Witness’, como ‘Swish Swish’, cuyo vídeo oficial, una parodia de un partido de basket con varios invitados populares, podíamos ver al fin esta semana.

Se da la morbosa circunstancia de que uno de los momentos más esperados de esta gala llegará con el estreno mundial del nuevo clip de Taylor Swift, para su single ‘Look What You Made Me Do’. Así la Swift, sin necesidad de hacer acto de presencia, hará cierta sombra así a Harris, su ex-novio con el que acabó mal, y Perry, su némesis en el pop con la que mantiene un evidente pulso de popularidad. ¿Oís esa risa malvada en la lejanía? En JENESAISPOP haremos un seguimiento de lo ocurrido en la gala de los MTV VMAs mañana por la noche y publicaremos un artículo-resumen a su conclusión.

Actualización: Aunque no es descabellado que algo muy similar a esto suceda esta noche en los VMAs, puesto que ‘Feels’ está nominada al premio a “mejor colaboración”, lo que nos mostró Calvin no era un ensayo sino un avance de un segundo vídeo para esta canción. No tenemos muy claro cuál era el problema con el primero y que este lo mejore…