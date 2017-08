El final del histórico hilo de Manuel Bartual: los mejores tuits y memes

Tal y como había prometido el autor, Manuel Bartual ponía fin anoche a la historia que ha tenido a cientos de miles de personas (bueno, quizá no tantas, pero lo ha parecido) en un sinvivir hasta su final y que, como ‘Lost’, ha generado también su polemiquilla: hay quien ha tratado de restar valor a la hazaña de Bartual citando como precedente al tuitero Adam Ellis, conocido por su perfil @moby_dickhead.

En todo caso, como ha dicho Nacho Vigalondo, este ha sido “el primer acontecimiento de Twitter en el que no se destroza ninguna reputación”. Por eso este fenómeno ha llegado a todos los rincones del país y ha generado divertidas reacciones de gente tan diversa como Policía Nacional y Guardia Civil, o el eurovisivo Manel Navarro y Leticia Sabater (sí, sí, la de ‘El Pepinazo’). Hasta Netflix y HBO han entrado en disputa por ver quién se hacía con los derechos de “la segunda temporada”. No joke.

Por cierto, ¿nadie ha pensado el escalofrío que nos recorrerá cuando el bueno de Manuel vuelva a escribir un tuit? Porque va a volver, ¿verdad? ¿¿VERDAD??

Actualización: Poco después de publicar este artículo, Bartual volvía a su perfil para dejar claro que está bien y que “ha sido todo mentira”. “Yo solo quería contar una historia divertida”. “No es obligatorio creer todo lo que se lee en internet”. Wait, what?

"I'm sorry, the old Manuel can't come to the phone right now, why? Oh, 'cause he's dead!"

