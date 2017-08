Muere un chico de 17 años en el festival de Reading & Leeds del pasado fin de semana

Según informa NME, un chico de 17 años apareció muerto por circunstancias aún no determinadas la pasada madrugada, en su tienda de campaña instalada en el recinto del festival de Reading & Leeds, uno de los más importantes de Reino Unido. Los servicios de emergencias recibieron una llamada a las 2 de la madrugada, y cuando llegaron solo pudieron certificar su muerte. La policía trabaja ya para esclarecer la muerte del joven y, sobre todo, dar soporte a su familia. El Festival ha lamentado este suceso en las redes sociales.

El festival de Reading se celebró desde el pasado viernes hasta ayer domingo en el valle del Támesis, con Kasabian, Eminem y Muse como grandes estrellas. Estos últimos invitaron a cantar con ellos ‘Back To Black’ a Brian Johnson, ex-vocalista de AC/DC que dejó el grupo por sus problemas de oído y que recientemente sufría un espectacular accidente de coche. Otro invitado muy especial en el festival fue Drake, que apareció en escena durante el set del artista grime Giggs, que ha colaborado en dos temas del mixtape de aquel ‘More Time’.

Además, también ha habido un par de conciertos-sorpresa durante el fin de semana: Queens Of The Stone Age, que el viernes lanzaban su nuevo disco ‘Villains’, y Wolf Alice, que están a punto de publicar su segundo largo, ‘Visions of Life’.