El regreso de Will Smith con DJ Jazzy Jeff va en serio: escucha ‘Get It’ en directo

Después de haberse anunciado que ‘El Príncipe de Bel Air’ tendría un futuro re-work con el visto bueno de Will Smith, el músico y actor que logró fama mundial con aquella sitcom familiar, parece que no es lo único que volverá desde aquellos días. Tras algunos rumores, parece que la reunión del tándem formado por Smith (como The Fresh Prince, su primer alias como MC) junto al productor DJ Jazzy Jeff, con el que formó un tándem de éxito a finales de los 80 y primeros 90, es una realidad.

Días atrás, se anunció por sorpresa la presencia del dúo en un festival organizado por MTV en Croacia el pasado sábado. Pero aún menos esperado fue la aparición de ambos en el festival Livewire celebrado anoche en Blackpool, Reino Unido, donde actuaron sin previo aviso.

Allí, Smith (que ya no se hace llamar Fresh Prince desde que inició su carrera en solitario a finales de los 90 y terminó aquella comedia televisiva) y Jeff interpretaron éxitos como ‘Boom! Shake The Room’, pero también explicaron que tienen un nuevo disco juntos, ya terminado. Incluso interpretaron una de sus canciones, llamada ‘Get It’, que hoy podemos escuchar gracias a un vídeo de calidad razonable tomado por un espectador. El tema, que comienza con toques de reggae, se transforma, para seguir con las sorpresas, en una canción de EDM majorlazeresco bastante bailable. Recordemos que una de las últimas incursiones musicales de Smith ha sido un remix de ‘Fiesta’, single de los colombianos Bomba Estéreo (que, por cierto, esta semana actúan en Madrid –30 de agosto, La Riviera– y Barcelona –31 de agosto, Razzmatazz–).