Hackean la cuenta de Instagram de Selena Gomez y colocan en ella una foto de Justin Bieber desnudo

Con lo relahadita que estaba Selena Gomez preparando el lanzamiento de su nuevo disco, tan feliz con su nuevo chico, The Weeknd –que ayer dio la espantá en la gala de los MTV VMAs, por cierto–, y ha tenido que venir un hacker a joderla fastidiar. Hace un par de horas un genio del mal ha tenido a mal volver a sacar a la palestra, cuando ya lo debía tener olvidadísimo, el asunto de su ex, Justin Bieber.

El pájaro o pájara, además de rebautizarla “islah”, ha publicado en su perfil de Instagram una de las numerosas imágenes que existen del canadiense cazado con su pene al viento. Una verdadera crisis global (bueno, ya me entendéis) teniendo en cuenta que: uno, la política ultrapuritana de la red social no permite genitales ni pezones; dos, que la suya es la cuenta más seguida en el planeta en esta red social; y tres, que la edad media de sus followers apenas debe superar la veintena.

El ataque ha sido momentáneo y, tras un par de horas, Selena ha recuperado el control de su cuenta y la imagen de Justin ha desaparecido. Claro que, bien pensado, la excusa perfecta para cubrir la subida accidental de una foto con la que simplemente estabas jugueteando es decir que te han hackeado la cuenta, ¿no? Selena Gomez aún no ha dado datos concretos sobre su tercer disco en solitario, pero sí ha lanzado ya dos singles que se da por seguro que estarán en él: ‘Bad Liar’ y ‘Fetish’. Además, ya prepara su aparición en la próxima película de Woody Allen.

SELENA GOT HACKED AND THE HACKER POSTED THIS. #KCAColombia #JustinBieber pic.twitter.com/lokpyBBfsM

— Official Beliebers (@OfficialJFC) August 28, 2017