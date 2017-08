10 nombres imprescindibles de DCode 2017

El próximo día 9 de septiembre se celebra un año más el festival DCode, radicado en el corazón de la Ciudad Universitaria de Madrid y que, de manera algo atípica, congrega a un buen número de artistas en un solo día, con un doble escenario que se alterna de manera que los solapes son prácticamente una rareza.

DCode, además, se esfuerza por ofrecer una apetecible mezcla de bandas de pop y rock que suponen un fuerte reclamo para un público que no se limita al underground o lo alternativo (Bunbury, Vampire Weekend, Natalia Lafourcade o Amaral, en pasadas ediciones) con propuestas que no es tan frecuente ver en nuestros escenarios (Mark Ronson, Zara Larsson, Flo Morrissey, Jungle, Eagles of Death Metal…). En este caso, acotamos los 10 nombres que, para nosotros, conforman precisamente ese espíritu tan particular de este certamen.

Band of Horses

El grupo comandado por Ben Bridwell quizá no es tan conocido o celebrado en nuestro país como en el suyo, Estados Unidos, donde son casi un grupo de estadio. Lo cierto es que, aunque la crítica ya no alaba sus discos de un rock que alterna furia y calma como al principio, nuestro colaborador Miguel Sánchez rompía una lanza por ‘Why Are You OK’, su último álbum, como uno de los más infravalorados del pasado año.

Carlos Sadness

Lejos ya –aunque no tanto en intenciones– de su etapa de rap-pop a lo Delafé y las Flores Azules como Shinoflow, este músico madrileño solo ha necesitado dos discos de pop fresco y diverso, ‘Ciencias celestes’ y ‘La idea salvaje’, para congregar a un amplísimo público que le venera tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Ver cómo se las gasta el barcelonés en un ambiente festivo como el de DCode, puede ser mucho.

Charli XCX

La gran estrella pop internacional, contundente intérprete y dotada compositora, está quizá en uno de sus mayores momentos de popularidad, lo que no le impide figurar a mitad de altura de este cartel. Más allá del ego, estamos seguros de que –a poco que tenga un buen día– muchos espectadores se sorprenderán para bien de lo que es capaz de hacer la autora de ‘Sucker’ y acabarán conversos.

Daughter

Sorprende que no veamos con mayor frecuencia a este trío británico en nuestros festivales, pues son uno de los grupos más influyentes del pop reciente (pensamos en nombres como Pavvla, Pumarosa, Odina ¡y hasta Yung Beef & Steve Lean!). Quién iba a decirlo, cuando su rock shoegazer y melancólico parecía tener, a su vez, tanto de The xx y Arab Strap. Está a punto de publicar un curioso nuevo disco: la banda sonora para un videojuego de la popular saga ‘Life Is Strange’.

Exquirla

El combo que forman el cantaor Niño de Elche y el grupo de post-metal Toundra, que no son nuevos en el festival, son una de esas apuestas por la diversidad que caracterizan a DCode. Si aún queda alguien por rendirse al excelente trabajo que han presentado este año, el sobrecogedor ‘Para quienes aún viven’ –basado en poemas de Enrique Falcón–, tendrán una inmejorable oportunidad para descubrirlo en este concierto.

Franz Ferdinand

Hay quien ve fallida la estrategia de volver a recurrir a los escoceses para encabezar este cartel, cuatro años después de que ya lo hicieran –presentando en aquella ocasión ‘Right Thoughts, Right Words, Right Action’–. Sin embargo, no puedo estar más en desacuerdo: primero, están a punto de anunciar nuevo álbum y seguro que presentarán algunas nuevas canciones; segundo, también presentan nueva formación, después de que Nick McCarthy dejara el grupo y ampliaran la banda con dos jóvenes músicos de Glasgow (Julian Corrie –AKA Miaoux Miaoux– y Dino Bardot –ex-1990s–); y tercero, ¿quién demonios puede poner pegas a una colección de hits tan perfectos para bailar y divertirse como la suya?

Interpol

De forma similar a Franz Ferdinand, el otro cabeza de cartel de este festival no está en su mayor momento de popularidad, tras publicar un decepcionante álbum de regreso, ‘El Pintor’. Pero no olvidemos que este concierto tiene como coartada celebrar los 15 años del que es precisamente su disco más alabado ‘Turn On The Bright Lights’, el cual les llevó a la cima del rock mundial. Quizá tocar de nuevo ‘Obstacle 1’, ‘NYC’ o ‘PDA’ les/nos genere nuevas sinergias de cara al disco que preparan para el próximo año.

Liam Gallagher

El más bocachancla de los hermanos que crearon Oasis viene a presentar su primer disco en solitario, ‘As We Were’, que se publicará pocas semanas después de esta actuación. Si bien sus adelantos alternan evidentes intentos de captar la vieja magia del grupo que compartió con su hermano Noel con cosas más interesantes como ‘Chinatown’, el hecho de que buena parte de su repertorio en directo se dedique a recuperar temas como ‘Rock’n’Roll Star’, ‘Morning Glory’, ‘Slide Away’ y demás glorias ya tiene su punto. Eso y su impredecible actitud sobre el escenario, claro.

La Femme

Estos franceses han demostrado en discos como ‘Psycho Tropical Berlin’ y ‘Mystère’ no solo que son uno de los grupos galos con mayor proyección internacional sino también que no solo se puede actualizar la herencia musical de su país a través del retrofunk. Seguro que muchos quedarán tan sorprendidos al verles por primera vez como nosotros mismos el pasado año.

Milky Chance

El popular trío alemán se vio sacudido desde su independencia al éxito masivo con solo una canción, ‘Stolen Dance’, que les convirtió en estrellas del pop europeo de la noche a la mañana. Curiosamente, lo suyo no es el EDM ni los ritmos latinos, sino un pop-folk de guitarras acústicas con suaves bases bailables y ecos de Jamaica. Una propuesta que han consolidado con su buen segundo disco, ‘Blossom’, que se antoja perfecto para degustar en un ambiente festivalero como el de este DCode.