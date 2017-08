Cigarettes After Sex es la banda que Françoise Hardy ha buscado “toda la vida”

Françoise Hardy ha escrito un artículo en The Talkhouse sobre el debut de Cigarettes After Sex, la banda de dream-pop de Brooklyn que tanto ha dado que hablar últimamente gracias a su estilo lento, oscuro y sensual y canciones maravillosas como ‘Nothing’s Gonna Hurt You Baby’ o ‘Affection’. Efectivamente Hardy, icono de la música francesa, se cuenta entre los fans del grupo y ha dicho que este hace la música “que he buscado toda la vida”.

Hardy asegura que conoció a Cigarettes After Sex cuando su amigo, el cantante Étienne Daho, le pasó unas canciones y quedó “maravillada”. Asegura que compró su disco poco después y que le encantan sus “guitarras etéreas y mágicas, inundadas de enormes reverberaciones: las canciones, el sonido, la voz… todo es literalmente encantador”. Hardy se decanta por canciones como ‘Sweet’ o ‘Apocalypse’, que dice le recuerdan a los sesenta y también a canciones como ‘Blue Light’ de Mazzy Star o ‘Sleep Walk’ de The Shadows, y reconoce admirar la cantidad de canciones sensuales que tiene la banda porque ella solo tiene “unas pocas”.

Curiosamente Hardy opina que es “demasiado vieja para poner la música de Cigarettes After Sex durante una cita romántica, como muchos de sus fans hacen seguramente”, aunque “en mi mente siga siendo joven”. También recuerda el día en que se reunió con los miembros del grupo para comer en París y estos le dijeron que eran fans de ella. “Me llevé la sorpresa de mi vida. ¡No me lo podía creer! Entonces uno de ellos me pregunto que qué hacia cuando escuchabas sus canciones y yo le dije que me hechizan de tal manera que me es difícil hacer otra cosa que escucharlas”.

Hardy es una de los grandes leyendas de la música pop francesa gracias a canciones como 'Comment te dire adieu', 'Suzanne', 'Le temps en l'amour' o 'Touts les garçons et les filles' y decenas y decenas de canciones más.