Tegan and Sara son las “chicas malas” que busca Matthew Dear en su nueva colaboración

Matthew Dear, el cantante y productor de techno house y electro-pop de Texas, también conocido como Audion y autor a través de su nombre de pila de discos tan bien considerados como ‘Asa Breed’ o ‘Dark Life’ o de canciones como ‘Deserter’, ha vuelto en 2017 con un nuevo single, ‘Modafinil Blues’, que en su línea emotiva, atmosférica y elegante no ha decepcionado. Se entiende que vendrá en un próximo disco que todavía no se ha anunciado.

Dear publica hoy nuevo single y es una colaboración con Tegan and Sara, con las que ya colaboró en 2013 para versionar ‘Pale Shelter’ de Tears for Fears. La canción se titula ‘Bad Ones’ y contiene un mensaje claro: “a ti te gustan las chicas malas, y te sientes afortunado porque yo soy una de ellas”. En ella, tanto Tegan and Sara como Matthew Dear comparten micrófono, aunque son ellas sobre todo quienes toman el protagonismo vocal.

Dear ha escrito que tenía ganas de volver a colaborar con Tegan and Sara tras su versión de Tears for Fears y que la maqueta de ‘Bad Ones’ le parecía apta para hacer realidad una nueva colaboración entre ambos. “Entonces les envié la canción y, casi de la noche a la mañana, me la devolvieron con estrofas y estribillos, escritos desde cero. Me pasé el mes siguiente trabajando en la maqueta y transformándola en una canción completa. Trabajar con Tegan and Sara me recuerda que las mejores canciones nacen de un proceso abierto y libre. Muchas veces necesitamos salir de nuestra zona de comfort para que la magia ocurra, y creo que esta canción es un valiente recuerdo de ello”.